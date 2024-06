Vémola vs. Végh: Soutěž Blesku o 5x 2 vstupenky na odvetu století!

Pot. Adrenalin. Fandění. Bitva velikánů. To je Oktagon 58. Po 4 letech se proti sobě do ringu postaví bijci Karlos Vémola a Attila Végh. Epický souboj, u kterého můžete být i vy! Hrajte s Bleskem o 5x 2 vstupenky na nezapomenutelný večer v pražském Edenu, který se zapíše do dějin Česka a Slovenska.

Když proti sobě v roce 2019 poprvé v O2 aréně Karlos Vémola a Attila Végh stanuli, šlo o jednu z největších sportovních událostí v rámci MMA. Galavečer plný hvězd se pro jednoho z nich stal splněným snem a pro druhého prohrou, kterou má po letech šanci zvrátit!

Už 8. 6. 2024 se budete sami moci na fotbalovém stadionu v Edenu přesvědčit o tom, v jaké jsou naši bijci formě a zda se tentokrát otočí Štěstěna ve prospěch minulého poraženého. Jak? Máme pro vás 5x 2 vstupenky na tento velkolepý galavečer a vy je můžete díky Blesku vyhrát.

Co pro jejich výhru musíte udělat? Přihlaste se, nebo se zaregistrujte a jednoduše tak vstupte do soutěže! Stačí pouze vyplnit e-mail a kontaktní údaje a lístky na odvetu století mohou být vaše.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Soutěž probíhá od 5. 6. 2024 od 05:00 do 6. 6. 2024 do 10:00.

Hrajte o 5x 2 lístky na Oktagon 58, který se koná 8. 6. 2024 na fotbalovém stadionu v pražském Edenu ve Fortuna Areně.

Vyhrává 5 soutěžících, kteří budou vylosováni.

Podmínkou pro zařazení do soutěže je registrace do služby informační společnosti webu www.blesk.cz a to po celou dobu trvání soutěže a souhlas se zařazením do soutěže.

Od jednoho účastníka soutěže může být do slosování zařazena jedna odpověď. Soutěžící může v rámci dané soutěže získat vždy pouze jednu soutěžní výhru. Rámcová pravidla soutěží pro registrované uživatele služby informační společnosti jsou dostupná zde. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER, a. s., e-mail: podpora@cncenter.cz (po-pá 8-16 hod.).

Výherci budou vylosováni 6. 6. 2024. Výherce vyhlásíme do 7. 6. 2024 zde v článku. Zároveň je budeme telefonicky kontaktovat na telefonním čísle, které uvedli při registraci do soutěže.