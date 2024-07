Stavby zdraží, výstavba dálnic zpomalí? Česku dochází písek, může to být pohroma

Písek je podle televize BBC druhým nejvíce používaným přírodním zdrojem na světě hned po vodě. Má velmi širokou škálu využití, bez něj není možné vyrobit sklo, společně s kamenivem také tvoří hlavní složku betonu, takže je základem pro většinu staveb včetně silnic a dálnic.

Jelikož lidstvo staví hodně, spotřebovává i velké množství písku. A tím, jak se zlepšuje ekonomická situace Afriky a Asie a zároveň zde přibývá lidí, spotřeba písku neustále roste. Například podle studie Leidenské univerzity v Nizozemsku z roku 2022 se poptávka po písku pro výstavbu rezidenčních budov celosvětově do roku 2060 zvedne o 500 procent.

Není písek jako písek

Už nyní přitom začíná být problém písek sehnat. Ne každý typ je totiž vhodný pro stavebnictví. Například kdybychom mohli používat písek z pouští, tak žádná krize nehrozí, jenže jeho zrna mají nevhodný tvar pro stavební účely. Jsou příliš kulatá, nelze z nich namíchat pořádný beton. Písek z moře je zase kontaminovaný solí.

Takže zbývá písek, který se nachází v lesích a řečištích, proto se většina pískoven nachází v blízkosti řek. Celkem se ho na světě ročně vytěží 50 miliard tun, v Česku okolo 11 milionů tun. Průlom ve stavebnictví: V Modřanech proběhla premiéra 3D tiskárny na beton. „Vytiskla“ místnost

Takové množství láká pozornost mafie, která už do oboru podle BBC pronikla a často volí způsoby těžby, které zatěžují životní prostředí. Ale i bez mafie je nepoměr těžby a poptávky tak velký, že ceněný říční písek jednoduše začal docházet. Pískovny nemají neomezené zásoby.

Například v Česku je v provozu zhruba 150 pískoven a většina z nich bude v blízké době vytěžena. „Do deseti let skončí 50 až 60 procent aktivně činných pískoven a velká část nejspíše ve stejnou dobu. Důsledkem budou výpadky v produkci, spolu s tím také zvýšená dopravní zátěž v některých regionech a horšící se kvalita, která je klíčová zejména při stavbě dálnic a železnic,“ varoval už v roce 2022 Josef Godány z České geologické služby.

Záměry na budování nových pískoven vznikají jen pomalu kvůli komplikovaným schvalovacím procesům a odporu místních. Ve Středočeském kraji přitom ještě ložiska jsou.

Šéf ŘSD: Bude za co svět, ale ne z čeho

Písek tak nevyhnutelně bude zdražovat, čímž v reakci prodraží i celé stavby. Zasáhne to nejen rezidenční výstavbu, ale i strategické stavby jako jsou dálnice nebo vysokorychlostní tratě. Nedostatek písku může dokonce zasáhnout i obrovské projekty typu dostavba jaderné elektrárny Dukovany, které stát chystá. A to plánuje až čtyři nové reaktory

„Musíme hledat cesty k tomu, aby materiál opravdu nedošel, protože pak by nebylo z čeho stavět. Takže možná by bylo ve výsledku za co stavět, bylo by s kým stavět, ale nebylo by z čeho. Chyběl by materiál,“ varoval ve svém podcastu šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Dovážet písek ze zahraničí se podle zástupců stavebního průmyslu nevyplatí. Přeprava tohoto materiálu podle nich tvoří velkou část ceny a také je důležitá lokalita, odkud pochází – třeba sklárny obvykle žádají písek jen z určitého místa. „My například dovážíme sušený písek do skláren nebo pro výrobu omítek z Česka až do Maďarska, Slovenska či Německa. Delší trasy přirozeně znamenají vyšší náklady na dopravu,“ uvedl Ondřej Stöhr, jednatel společnosti Conti-RSC, která je největším silo cisternovým dopravcem v Česku.

Celosvětově se řešení teprve hledá. Tuzemští stavaři ale pro Česko navrhují, aby stát označil některé nerostné suroviny za strategické, čímž by bylo jednoduší povolovat nové těžební záměry.