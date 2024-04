Davy věřících v Olomouci: Úřadu se ujal nový arcibiskup Nuzík

Apoštolský nuncius Okolo v úvodu bohoslužby vyzval k přečtení papežské buly, kterou byl Nuzík 9. února jmenován olomouckým arcibiskupem. Poté novému arcibiskupovi předal berlu olomouckých arcibiskupů a doprovodil ho k předsednickému křeslu, na které Nuzík usedl na znamení převzetí svěřeného úřadu.

Inauguraci v katedrále podle organizátorů přihlížely zhruba 2000 věřících, v jejím okolí obřad sledovalo na obrazovkách 1500 lidí. Velké zastoupení mezi nimi měli hosté v krojích, jelikož Nuzík pochází z Uherskohradišťska.

Nuzík ve své promluvě připomněl, že se staví do řady svých předchůdců, která začíná v 9. století u prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje. Zmínil svého předchůdce Graubnera, který před více než 30 lety obnovoval a budoval život církve poznamenaný komunistickým režimem. V čele olomoucké arcidiecéze chce Nuzík především hlásat evangelium, které je podle něj radostnou zvěstí.

„Evangelium nám ukazuje na štěstí, které bychom hledali na jiném místě, a ono je právě zde. Nebojme se spojovat s životem víry právě pojem štěstí,“ řekl Nuzík.

V závěru bohoslužby Nuzík oznámil jméno nového generálního vikáře, kterým se dnes stal farář katedrální farnosti sv. Václava, děkan olomouckého děkanátu a probošt Metropolitní kapituly u sv. Václava Ladislav Švirák. Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem a zástupcem arcibiskupa.

Na arcibiskupovu inauguraci do Olomouce přijelo 24 biskupů z Česka i zahraničí a zástupci vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu a krajů. Dorazili i další církevní představitelé, jako jsou generální vikáři, kanovníci či děkani. Zhruba stovku hostů tvoří členové rodiny nového arcibiskupa, který pochází z 11 sourozenců. Věřící na mši od rána přijížděli vlaky, autobusy či vlastními automobily. Dopravní komplikace hlášeny nebyly.

Nuzík: Chci být nablízku lidem

„Chci být nablízku lidem. To je taková moje priorita. A také samozřejmě nablízku kněžím, protože kněží jsou u lidí. A chci nějakým způsobem poukázat, že poselství Boží, které církev zvěstuje, že je to, co člověk vlastně hledá, ale třeba o tom neví. Evangelium, které se hlásá, tak ukazuje, že Bůh působí. A o to vlastně jde, že my nemáme Boha jenom pro chvíle nemoci nebo nejtěžších zkoušek. Ale on tu je i pro všední život a kráčí vedle nás po boku,“ uvedl Nuzík.

Dnešní den je podle Nuzíka výjimečný nejen pro něj, ale i pro celou arcidiecézi i všechny účastníky inaugurace. „Jsem rád, že celá tato liturgie je to, co se dotýká srdce,“ řekl Nuzík.

Radost mu udělali početní krojovaní účastníci bohoslužby, kteří do Olomouce přijeli i z jeho rodné obce Strání na Uherskohradišťsku. Obyvatelé Strání pro dnešní bohoslužbu upekli koláčky. V krojích dorazili také někteří členové arcibiskupovy početné rodiny. „Je to krásné. Na Slovácku se považuje kroj za to nejsvátečnější oblečení,“ podotkl Nuzík.

Bohoslužba, blahopřání i koncert

Bohoslužba v katedrále svatého Václava začala v 10:00 a skončila krátce před polednem. Od 14:00 mohli věřící novému arcibiskupovi poblahopřát a setkat se s ním v prostorách vedle katedrály. Ve stejný čas se počítá s doprovodným programem v podobě modliteb v kostele Panny Marie Sněžné, v 16:00 program vyvrcholí varhanním koncertem v kostele svatého Mořice.

Sedmapadesátiletého biskupa Josefa Nuzíka jmenoval olomouckým arcibiskupem papež František 9. února. Kandidáta na olomouckého arcibiskupa hledal více než půldruhého roku apoštolský nuncius Okolo se svými spolupracovníky.