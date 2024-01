Muž, který stál u zrodu eDokladů: Chvíli ten obrovský zájem vypadal jako kybernetický útok

Kdo přišel s první myšlenkou dokladů v mobilu? Piráti to prezentují jako jejich nápad, se kterým přišli do vlády.

Ta prvotní myšlenka padla někdy před 3-4 lety a dostalo se to do programového prohlášení vlády. Dokonce pan premiér Fiala si to dal jako jednu ze svých pěti priorit. Takže my jsme to dostali jako zadání typu ‚vymyslete technicky, jak by to bylo, kdybychom navrhli, že se občan bude prokazovat, v uvozovkách něčím v mobilu, co bude odvozeno od té plastové kartičky'. To zadání bylo takhle jednou větou, abychom to rozpracovali a nasadili na to uspořádání vládních systémů, zejména na Portál občana.

Portál občana už tou dobou měl zmocnění číst data ze všech agendových systémů. Takže už před dvěma lety, možné déle, tam údaje z občanského průkazu byly zobrazeny. Čili my jsme těžili z toho, že jsme nemuseli stavět systém na zelené louce a nejdřív zařizovat to, abychom pro něj měli přístupová práva v RPP (Registr práv a povinností, pozn. red.), abychom mohli část ta data.

To jsme měli odpracováno, takže jsme začali stavět na tom, že Portál občana je to místo, které ta data má a vlastně jsme řešili jen předání dat v Portálu občana do té aplikace, což je jednodušší úloha. Udělali jsme si trochu zkratku, když jsme vymysleli takhle.

Když říkáte vy, tak tím myslíte odbor na ministerstvu vnitra?

Ano. Začínalo to u odboru na ministerstvu vnitra, obor hlavního architekta eGovernmentu, kterého jsem byl součástí od roku 2014. A od dubna 2023 došlo k oddělení, takže dva odbory z ministerstva vnitra se oddělily a staly se základem Digitální a informační agentury (DIA). Ta myšlenka přišla s námi, pak jsme dostali to podrobnější zadání – pochopitelně, už když jsme byli na vnitru, existovalo to programové prohlášení vlády, čili my jsme na tom dělali už před tím.

Po spuštění nefungovaly registrace. Všichni mají v živé paměti kolabující očkovací portál… nedal se ten nápor čekat?

Zdvojnásobili jsme infrastrukturu, udělali jsme druhé datové centrum a tam stejnou instanci a stejně to nestačilo. My jsme odhadovali, jaká by ta zátěž asi mohla být.

Takže lidé chtěli elektronické průkazy víc, než se předpokládalo.

Slyšeli to v médiích… pravděpodobně jsme to odprezentovali víc než dobře (smích) a to vybudilo obrovskou vlnu zájmu. Prostě když na jedno místo jdou statistice requestů (IT výraz pro požadavek, pozn. red.), tak ten server je nějak velký, má nějakou paměť, má nějakou průchodnost. V jednu chvíli ten obrovský zájem vypadal jako kybernetický útok.

Když jsem pročítala zprávy od lidí, tak to vypadalo, že častěji mají problém uživatelé Androidu. Je to možné?

No jistě, ten poměr Android a Apple je 70 procent ku 30 procentům, nebo když jsem se naposledy díval, tak takhle byl. Možná se to nějak jemně pohnulo, ale každopádně Android je majoritnější platforma než Apple.

Nemůže být pro lidi matoucí, že existuje starší státní aplikace jménem eObčanka? Je ve výsledku název eDoklady šťastný?

Když jsme v roce 2018 dělali tu aplikaci, u toho jsem také byl, tak nám přišel ten název eObčanka jako výborný. Tam se vždycky volí to, aby to byla nějaká zkratka, pod kterou si lidé něco představí. V té době eObčanka znamenala čip na plastové kartě, kterým se dá přihlásit do státních systémů vzdáleným způsobem.

Tehdy nám to přišlo dobré, dneska se bohužel potýkáme s tím, jak zajímavý a marketingový název jsme tehdy vymysleli. A dneska s jiným zadáním, v jiném čase se potýkáme s tím, že tu jsou dvě aplikace podobného určení, s tím, že vyložit, že jedna jsou ovladače pro čip na plastové kartě a to celé je prostředek pro vzdálené přihlášení k portálu státu a to druhé je pomoc pro prezenční ztotožnění místo plastové karty, když se někam dostavím, je docela obtížná úloha na vysvětlení.

Udělali jsme to, že u obou obchodů (Google Play a App Store) se do té aplikace eObčanka dá vysvětlující text ve smyslu ‚pozor, tato aplikace není eDoklady. Ta je něco jiného, více zjistíte zde'. A teď zase ti velcí vlastníci těch obchodů mají nějaké procesy na to, když někdo chce ten text modifikovat. Trvá to. Oni mají nedefinovaný čas na to, než se to propíše do těch obchodů. Takže my jsme to tam v pátek uložili a čekali, kdy se to tam o víkendu propíše.

Co když si budou chtít do mobilu nahrát občanku senioři, kteří netuší, co jsou ověřovací procesy jako mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identita?

Je-li to člověk, co se v tom normálně nepohybuje, tak musí mít pravděpodobně k ruce někoho, kdo mu s tím poradí. Tady je důležité říct, že je to alternativa. Nikdo do toho není nucen, nikdo se nebude na úřadě na nikoho s prominutím ušklíbat, jak to, že nemá aplikaci v mobilu.