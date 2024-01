Stále drahé bydlení: Banky loni poskytly méně hypoték

„Z pohledu původních očekávání na začátku roku 2023 byla realita nakonec relativně příznivá a objem poskytnutých hypoték se dostal na horní hranici odhadů. To způsobila kombinace faktorů, od uvolnění pravidel příjmových ukazatelů ze strany ČNB, po mírný pokles cen nemovitostí či lehký pokles sazeb. Letos by měl hypoteční trh dále oživovat a za celý rok lze očekávat dvouciferný růst. Stále se však patrně nedostane na úrovně předpandemických let,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.

Objem poskytnutých hypoték v prosinci meziměsíčně klesl o sedm procent na 15,1 miliardy Kč. Meziročně stoupl o 93 procent.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v prosinci byl 12,7 miliardy Kč po listopadových 13,4 miliardy Kč. Jde tak o meziměsíční pokles o pět procent. Objem refinancovaných úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, činil 2,4 miliardy proti 2,8 miliardy Kč o měsíc dříve.

„Rok 2024 bude o poklesu úrokových sazeb a oživování trhu. Tento trend poklesu sazeb započal již v závěru roku 2023. Vyvolává jej postupný pokles ceny zdrojů a zafunguje i tržní prostředí. Očekávám oživení refinancování hypoték, a to zejména u klientů s úrokovou sazbou kolem šesti procent. Pokles hypotečních sazeb bude mít pravděpodobně pozitivní vliv i na realitní trh, kdy omezená nabídka a zvýšená poptávka může působit na cenu nemovitostí,“ upozornil vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter.

Počet nově poskytnutých hypoték dosáhl v prosinci 3770, což je desetinový meziměsíční pokles. Z meziročního pohledu jde o nárůst o 65 procent. Průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték se v posledním čtvrtletí 2023 pohyboval kolem 4000 měsíčně. To je téměř dvojnásobek proti stejnému období roku 2022, ale na druhou stranu polovina proti konci roku 2020.

Za první polovinu roku 2023 se poskytlo meziročně o 50 procent méně hypoték, za druhou polovinu roku 2023 naopak přes 50 procent více. Ve srovnání s předpandemickými roky 2017 až 2019 byl objem poskytnutých hypoték v roce 2023 zhruba o třetinu nižší.

Úrokové sazby v posledním půl roce klesají, což bylo umožněno postupným poklesem tržních úrokových sazeb. I přes uvedený vývoj však zůstávají hypoteční sazby z pohledu posledních dvou dekád nadprůměrně vysoké a na podobných úrovních jako v současnosti se nacházely také v letech 2008 a 2009.

Průměrná hypotéka v prosinci vzrostla z 3,21 milionu na 3,37 milionu Kč, což je návrat na úrovně ze začátku roku 2022. Nejvyšší byla v listopadu 2021, kdy činila 3,46 milionu Kč.

