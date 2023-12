Bývalý moderátor ČT Drahoňovský o alopecii: Léčba selhala! „Zázraky se občas nedějí ani na Vánoce“

Bývalý moderátor České televize Tomáš Drahoňovský trpí alopecií - a pustil se kvůli ní i do léčby JAK inhibitory. Na Vánoce na sociální síti X prozradil, jak pokračuje jeho léčba... „Takže jednoduše: nijak. Po roce bez viditelných výsledků jsem léčbu ukončil,“ uvedl Drahoňovský, který o alopecii před časem promluvil otevřeně v rozhovoru pro Blesk. A přiznával, že to byl se ztrátou vlasů, vousů a obočí slušný kvapík.

Než udeřila nemoc, měl husté černé vlasy i upravený plnovous. Na obrazovce ČT působil velmi elegantně. Jenže jeho život překopala nemoc. A boj s ní se bohužel nevyvíjí tak, jak by si Drahoňovský přál.

„Někomu ty léky hodně pomáhají, mně ne. Zázraky se halt občas nedějí ani na Vánoce,“ vzkázal bývalý moderátor České televize, který změnil profesi a z televizní obrazovky zmizel do soukromého sektoru. Do Plzeňského Prazdroje.

„Byl to kvapík! Na začátku léta jsem zjistil, že mi řídnou vousy. Pak přišly na řadu vlasy. V listopadu už to bylo neúnosné, musel jsem se ostříhat,“ vzpomínal Drahoňovský v rozhovoru pro Blesk v únoru 2022.

Skončil úplně bez vlasů, vousů i obočí. A opakovaně a trpělivě vysvětluje, jaké je to, žít s alopecií. Když se poprvé svěřil s tím, že ztratil všechny vlasy, vyvolalo to velký rozruch. A to nejen proto, že jde o známou tvář z televizní obrazovky, ale i proto, že zmínil mj. i očkování proti covidu-19.

„Překvapilo mě, že se lidi ještě zajímají o takového televizního vysloužilce, jako jsem já. Jsem rád, že mi někteří drží palce, ale hodně se mi nelíbilo, když moje slova někdo překroutil tak, aby to vypadalo, že z propuknutí nemoci viním jednoznačně očkování! Zmínil jsem to jen jako fakt, který mohl zhoršit můj stav, jinak já už dávno vím, že mi žádné očkování nedělalo dobře,“ upozorňoval Drahoňovský s tím, že s očkováním se sešly různé stresové momenty v jeho soukromém i profesním životě.

Pustil se do dlouhé léčby... Která, jak ovšem nyní vyšlo najevo, nezabrala. Alopecie přitom byla diagnostikována v minulosti i u sestry Drahoňovského Terezy.

„Oba si uvědomujeme, že každý, kdo začne tuto nemoc řešit, narazí na jeden limit, který současná medicína má. A to, že jakékoliv řešení, které medicína zvolí, nemusí mít trvalý charakter. Je zdokumentováno hodně případů, podle mých informací dokonce většina, že ztráta vlasů sice odezněla, ale stejně rychle se zase vrátila. Pro mne z toho vyplývá jedno. Daleko lepší službu člověk sám sobě udělá, když ten stav přijme, místo toho, aby si zakládal na tom, že má vlasy, řasy a obočí,“ dodával pro Blesk smířeně Drahoňovský.