ONLINE: Déšť a tání zvedly hladiny řek, hrozí záplavy! V Hrobicích zachraňovali pět lidí a dvě kočky

Hladiny Vltavy a dalších řek v Praze stoupají. Město proto nechalo preventivně zavřít protipovodňová vrata na Čertovce. Od 13:00 nefungují ani přívozy v Praze 1, 2 a 6 a lidé nesmí na náplavky v Praze 1, 2 a 5. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Otužilci museli kvůli velkému průtoku ve Vltavě zrušit tradiční Memoriál Alfreda Nikodéma, který se měl konat v úterý.

Průtoky se ale zvýšily na tocích, které jsou pro Prahu rozhodující, tedy na Vltavě a Sázavě. „Sice se na těchto tocích očekává jejich kulminace a budoucí pokles a řeka Berounka již kulminovala, ale i s ohledem k plánovaným manipulacím na Vodní nádrži Orlík bude zvýšený průtok nadále trvat, a to i několik dní,“ uvedl mluvčí. Plánovaný průtok Prahou by podle Povodí Vltavy měl být v rozmezí 550 až 600 metrů krychlových za sekundu a tuto hranici by neměl překonat. První úseky mobilní protipovodňové ochrany by se stavěly při průtoku 700 m3/s.

„Od 13 hodin budou platit pro Pražany a návštěvníky Prahy mimořádná bezpečnostní opatření související se zvýšeným rizikem povodní. Uzavřené budou náplavky a aktivované další protipovodňové zábrany. O všech podrobnostech budete nepřetržitě informováni,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).