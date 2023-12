ŽIVĚ Detaily zásahu proti masovému vrahovi! Policie zveřejnila video z pohledu zásahovky

Střelba na FF UK má 14 obětí z řad studentů a dalších osob a zemřel také pachatel, celkem je tedy 15 mrtvých, řekl ředitel pražské policie Petr Matějček.

řekl ředitel pražské policie Petr Matějček. Major Jeřábek popsal na tiskovce detaily postupu policie během policejního zásahu proti střelci.

Když se k němu blížili policisté, zastřelil se zřejmě brokovnicí .

. „Já jsem na místě byl, zanechalo to ve mně velkou stopu a mohu říct, že jsem tím otřesen. A to sloužím u policie 40 let,“ uvedl Matějček

Zásahová jednotka zadržela také muže, který v půl jedné v noci volal na linku a vyhrožoval, že si bere ze střelce příklad a bude také střílet po lidech.

Vedoucí oddělení vražd Aleš Strach promluvil o propojení případu s vraždou v Klánovicích.



„Dokázali jsme se dostat na místo během 5 minut,“ poznamenal major Jeřábek. „Ta taktika, která je nastavená proti aktivnímu útočníkovi, v tomto případě aktivnímu střelci, je nastavená poměrně jednoznačně. Začátek je nekoordinovaný, je založen na tom, aby se hlídky dostaly co nejrychleji do kontaktu s pachatelem, aby přerušily jeho činnost, která spočívá v ohrožování civilistů. Výsledkem by mělo být to, že buď dojde k eliminaci pachatele, případně že ho někam zaženeme nebo minimálně upoutáme pozornost na sebe, čímž přerušíme jeho činnost. Během zákroku policisté postupovali tak, jak měli. Přišli do té budovy a hledali pachatele. Nevýhodou v tu chvíli pro nás bylo to, že nebyla slyšet žádná střelba,“ uvedl Jeřábek.

Drama na střeše

Policisté dostali následně informaci, že je střelec v horních patrech. Střelec z ochozu filozofické fakulty zranil i tři lidi na ulici, uvedla policie. Vedle toho zasáhl jeden civilní vůz a jedno auto policie.

„Okamžitě svoji činnost přesměrovali právě na tu střechu. Ze začátku je to nekoordinovaná, kdy se všechny hlídky snaží nalézt pachatele, takže se útočí ze všech směrů. V podstatě došlo k tomu, že byť ten prostor nebyl úplně přehledný, protože ten vchod na tu střechu nebyl úplně dobře značen a nemohli jsme ho ze začátku dobře najít, tak v okamžitě, jak jsme se tam objevili, jak pachatel ucítil, že se kolem něj utahuje smyčka, tak zvolil ten obvyklý postup v těchto případech – a to je sebevražda,“ dodal Jeřábek. Na zákroku proti střelci se podílely stovky policistů, žádný neutrpěl zranění.

Zastřelil se brokovnicí?

Ředitel pražské policie Petr Matějček k zákroku uvedl, že kromě zákroku v budově musel probíhat i zákrok venku před budovou. „Vzhledem k tomu, že pachatel se dostal na ochoz a manipuloval s dlouhou střelnou zbraní s optikou, byly ohroženy životy a zdraví občanů v okolí té budovy,“ poznamenal.

„Přestože tam bylo aktivně nasazeno spoustu policistů, došlo k tomu, že i na veřejné komunikaci došlo ke třem zraněním ze strany pachatele. Policie opětovala střelbu samozřejmě z krátkých zbraní, protože v tu dobu byli někteří uvnitř i venku, kteří viděli pachatele. Vyčkávali na tu dobu, aby byl více méně odkrytý, protože on využíval ochozu, aby se nám tam vždycky skryl (...) Můžeme se domnívat, že pachatel dlouhou zbraň upustil, nebo zahodil,“ uvedl Matějček s tím, že pachateli zůstala brokovnice a spáchal sebevraždu.

Matějček k rychlosti postupu upozornil, že pachatel byl v zákrytu a v okolí je navíc spousta budov, kde se nacházeli občané, kteří koukali na situaci. „Proto ti policisté váží použití zbraně a věřte tomu, že když ten policista měl to zorné pole a pachatele viděl jasně, tak tu zbraň použil,“ uvedl.

Pečlivě ztotožňovali oběti

„Podařilo se nám do ranních hodin ztotožnit všech 25 zraněných osob, které jsou odvezeny do nemocnice, kde podstoupily operační zákroky a prvotní ošetření. Podařilo se nám v současné době ztotožnit všech 14 obětí,“ poznamenal Matějček.

„Z pohledu veřejnosti se mohlo zdát, že to bylo zdlouhavé, ale uvědomme si jednu jedinou věc: já nemohu jako policista přijet za tatínkem nebo maminkou a říct neověřenou informaci. My jsme opravdu pečlivě museli ty oběti ztotožňovat,“ upozornil Matějček.

Otřesení policisté a zásah proti muži, který vyhrožoval

Poděkoval psychologům i neziskovým organizacím za pomoc při intervenční činnosti. „I ze strany policistů již tři policisté požádali o nějakou intervenční pomoc. Já jsem na místě byl, zanechalo to ve mně velkou stopu a mohu říct, že jsem tím otřesen. A to sloužím u policie 40 let,“ řekl policejní ředitel.

„Tento případ může vzbudit v některých našich spoluobčanech různé emoce, a mohou si z toho dokonce brát příklad. Kolem půl jedné bylo voláno na linku, že osoba si bere příklad z tohoto střelce a že bude střílet po lidech. A začal vyhrožovat. Nám se podařilo do ranních hodin tuto osobu ztotožnit, v ranních hodinách byla nasazena zásahová jednotka a ta osoba byla zajištěna,“ ujistil Matějček s tím, že veškerým výhrůžkám i tweetům se budou věnovat a monitorovat je.

Vraždil i v Klánovicích? Čeká se na balistiku



Policie podle jejího prezidenta Martina Vondráška pracuje s verzí, že střelec z filozofické fakulty má na svědomí i muže a kojence z Klánovického lesa. Policie po pachateli tohoto činu od pátku zatím marně pátrala. Podle Vondráška souvisí možné propojení obou případů s tím, co policie našla na Kladensku v místě úmrtí muže, který byl údajně otcem střelce z fakulty.

Ředitel Matějček na páteční tiskovce potvrdil: „Indicie nám k tomu naprosto směřují, nicméně čekáme na výsledky balistických testů a budete jistě informováni o jistotě, že skutečně se jedná o jednoho a téhož pachatele. V současné době stále bude probíhat v Klánovickém lese a okolí opatření ze strany policie, dokud jako ředitel pražské policie nedostanu informaci od odborných služeb, že se jednalo o téhož pachatele a tudíž budu moct akceptovat, že nehrozí další nebezpečí v této lokalitě.“

Byl mezi vytipovanými podezřelými...

Vedoucí oddělení vražd Aleš Strach na páteční policejní tiskovce uvedl, že na celém případu pracovaly desítky kriminalistů, v prvotních fázích dokonce stovky. Na případu dělali ti nejlepší kriminalisté, kteří v republice jsou, upozornil Strach.

„My jsme měli poznatky i v souvislosti s konkrétními osobami, resp. s osobami, které se v tom místě pohybovaly, které byly nějakým způsobem podezřelé pro okolní lidi. Všechny tyhle lidi jsme dokázali nejenom ztotožnit, ale také dohledat a za krátký časový úsek pěti dnů jsme byli schopni je vyloučit jako potenciální pachatele tohoto skutku. Kromě toho jsme prováděli pátrací akci v Klánovickém lese. Ten účel té akce byl samozřejmě ten, že jsme chtěli najít ještě nějaké indicie, které by nás mohly spojit s tím skutkem jako takovým a druhá věc, která nás samozřejmě zajímala, protože už se to v minulosti několikrát stalo, jestli tam nenalezneme ještě další potenciální oběti, popřípadě zastřeleného pachatele,“ popsal Strach.

Natipovali následně další osoby, které brali jako možné prověřované a podezřelé osoby. „Současný podezřelý byl jedním z těch, který byl mezi těmi podezřelými osobami,“ potvrdil Strach. „Ta taktika směřuje k tomu, že my samozřejmě musíme dělat ten okruh, který je pro nás ten nejpodstatnější a ten nejzájmovější a proto jsme po rozšiřovali směrem od Prahy dál. Bohužel náš podezřelý bydlel ve Středočeském kraji a mohu říct, že nám bohužel chybělo pár dní, abychom předešli téhle tragické záležitosti, které se stala včera,“ říkal ztěžka.

„Je mi líto toho, co se stalo, je mi líto toho, co teď prožívají pozůstalí, ale jsem přesvědčený, že jsme udělali maximum pro to, abychom tomu předešli,“ dodal Strach.