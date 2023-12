Covid, RS virus i zápaly plic: Česko je na prahu epidemie. Noste na nákupy roušky, radí hygienici

Počet případů akutních respiračních onemocnění na jihu Čech stále stoupá.

„Předpokládáme, že v následujících dvou týdnech bude trend stejný, to znamená, že se šíření infekcí nezpomalí. Tradičně pokles nastává během vánočních svátků, kdy mají školy prázdniny,“ řekla ČTK ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.. Právě mezi dvěma nejmladšími kategoriemi je výskyt respiračních onemocnění nejvyšší. Ve věku do pěti let nyní připadá 3613 případů na 100.000 dětí. V kategorii šest až 14 je to 2087 případů na 100.000.

„Do Vánoc se asi nedotkneme epidemického prahu. Ale v lednu, až se děti vrátí do škol a infekce se budou šířit rychleji, to nemůžeme vyloučit,“ řekla Kotrbová. Epidemie nastává ve chvíli, kdy připadá přibližně 1700 případů na 100.000 obyvatel kraje.