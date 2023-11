Velký přehled stávkujících škol: Podívejte se, jestli se do protestu zapojí i ta vaše

Do pondělní stávky se zapojí více než 60 procent základních, středních a mateřských škol v Česku. Vyplývá to z aktuálního odhadu odborů. Některé školy budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Stovky firem z průmyslu se do stávky zapojí hodinovým zastavením výroby, celkem může jít až o milion zaměstnanců. Protesty také podpoří řada zaměstnanců z veřejného i soukromého sektoru symbolicky. Týká se to třeba horníků z Mostecka, odborů na Úřadu vlády, odborového svazu pozemní a letecké dopravy nebo většiny odborových organizací sdružených v Unii zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO). Podle analytiků bude mít stávka na výkon české ekonomiky zanedbatelný dopad. Blesk Zprávy připravily mapu s přehledem škol, které se do stávky zapojí.