První školy se hlásí do stávky: Máte právo na volno v práci? A musí se děti omlouvat?

Řada rodičů neví, jak neplánované »stávkové« volno dětí řešit. Právní řád ale se stávkou učitelů, na rozdíl třeba od karantény, ošetřování dítěte nebo otcovské dovolené, nepočítá.

„Řešení tedy budou muset rodiče hledat individuálně. Některé školy již předem avizují, že pro mladší děti zajistí hlídání ve školní družině, jinak je třeba využít nástroje, které nabízí zaměstnavatel, tedy například možnost home office, sick day či si vybrat jeden den dovolené, pokud ještě zaměstnancům zbývá,“ radí JUDr. Ondřej Preuss z www.dostupnyadvokat.cz.

Výhodu mají také ti rodiče, kteří mají na hlídání babičky či jiné příbuzné. Krajním řešením může být i vzít děti do práce, pokud to zaměstnavatel umožňuje a pracoviště je k tomu uzpůsobeno.

Děti není třeba omlouvat

Podle JUDr. Preusse ale kvůli konání stávky rodiče nejsou povinni omlouvat nepřítomnost dítěte ve vyučování.

Školy musejí informaci zveřejnit

Informaci o stávce by měly školy zveřejnit. „Informace by měla být zveřejněna jasně a přehledně, a to například u vstupu do škol, na webu, případně v rámci informačního systému, který škola používá k informování zákonných zástupců v jiných případech,“ uvádí advokát.

Učitelé mají na stávku nárok

„Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod,“ vysvětluje JUDr. Ondřej Preuss. Podle zákona nesmějí stávkovat pouze soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. „Učitelé tedy samozřejmě stávkovat mohou. Stát v takovém případě nezajišťuje ze zákona náhradní výuku či hlídání dětí,“ dodává advokát. Pedagogové ale nedostávají za »odstávkované« hodiny výplatu.