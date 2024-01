Chorvatsko hlásí pro rok 2024 velké změny! Omezí nabídku apartmánů či počet barů a restaurací?

V Chorvatsku začátkem nového roku 2024 vstoupil v platnost nový zákon o cestovním ruchu, který dává samosprávám rozsáhlé pravomoci v regulaci turismu, včetně možnosti omezovat nabídku ubytovacích kapacit. Jeho deklarovaným cílem je zabránit přelidnění turisticky vytížených lokalit. Co všechno zákon přinese? Blesk Zprávám jeho detaily přiblížilo i české velvyslanectví v Záhřebu.

Zákon má podle chorvatské vlády ukončit tzv. apartmánizaci - fenomén krátkodobého pronajímání soukromých objektů, které v Chorvatsku zažívá boom v posledních letech a které podle expertů v řadě obcí násobilo problémy spojené s turismem.

v posledních letech a které podle expertů v řadě obcí násobilo problémy spojené s turismem. Přílišná nabídka ubytovacích kapacit vytvářela tlak na infrastrukturu i davy lidí, na které si stěžují jak místní, tak samotní turisté.

„Zákon o cestovním ruchu je velice důležitý, protože umožňuje, abychom náš turismus začali řídit, a to promyšleně a ku prospěchu všech od místního obyvatelstva po turisty,“ uvedla ministryně cestovního ruchu Nikolina Brnjacová. Podle ní norma dává úřadům veškeré potřebné nástroje k tomu, aby turismus rozvíjely směrem k udržitelnosti.

uvedla ministryně cestovního ruchu Nikolina Brnjacová. Podle ní norma dává úřadům veškeré potřebné nástroje k tomu, aby turismus rozvíjely směrem k udržitelnosti. Chorvatsko nyní eviduje v režimu "zimmer frei" asi polovinu z celkového počtu 1,2 milionu lůžek, připomněl Večernji list.

připomněl Večernji list. Zákon dává samosprávám - župám, městům i obcím - možnost omezit množství nových ubytovacích kapacit, restaurací či barů. Nebudou tak ale moci činit prostřednictvím zavírání apartmánů a podniků, které jsou již nyní v provozu. Místní úřady budou moci také omezovat či jinak regulovat počty organizovaných návštěv měst a dalších lokalit.

Nebudou tak ale moci činit prostřednictvím zavírání apartmánů a podniků, které jsou již nyní v provozu. Místní úřady budou moci také omezovat či jinak regulovat počty organizovaných návštěv měst a dalších lokalit. Proti zákonu se stavěla opozice s tvrzením, že chorvatské samosprávy nemají v současnosti kapacitu zvládnout tyto úkoly. MInistryně Brnjacová to odmítla s tím, že úřadům budou poskytovat odbornou pomoc jednotlivá turistická sdružení. Zdůraznila, že neudělování povolení se bude moci dít výlučně na základě plánu řízení cestovního ruchu, který budou samosprávy muset schvalovat.

Chorvatsko v loňském roce navštívilo přes 20 milionů turistů, kteří zde celkově strávili zhruba 107 milionů nocí. V případě příjezdů je to o devět procent a v případě přenocování o tři procenta více než v roce 2022, uvedla dnes stanice N1.

Chorvatsko je dlouhodobě oblíbenou destinací také pro české turisty, řada Čechů zde vlastní také nemovitosti. Čeští turisté zkrátka Chorvatsko zbožňují. A nejsou sami.

Nutné změny

Po další nakonec velmi úspěšné sezóně se ukázalo, že Chorvatsko má s obrovskými návaly turistů problémy. Některé oblíbené destinace mají více ubytovacích zařízení pro ně, než pro vlastní obyvatele, ti si navíc stěžují, že na cizince narážejí všude, kam se pohnou.

Kromě toho davy ničí životní prostředí, ohrožují i kvalitu moře, proti čemuž se vymezují různé organizace zabývající se danou problematikou. Chorvatská vláda se proto rozhodla k zásadnímu kroku - zavedení nového zákona o cestovním ruchu, který by měl pomoci právě s řešením těchto problémů.

„Reaguje i na nerovnoměrný rozvoj cestovního ruchu v Chorvatsku,“ uvedlo pro Blesk Zprávy Velvyslanectví České republiky v Záhřebu. Co to znamená v praxi?

Chtějí zachovat udržitelnost

Zákon předpokládá, že turistická sdružení a místní úřady převezmou větší odpovědnost a více povinností a kromě toho zákon také zdůrazňuje význam udržitelného řízení cestovního ruchu. Zabývat se bude i rovnoměrným rozvojem turistické nabídky v zemi.

„Nová právní úprava vychází ze Strategie rozvoje udržitelného cestovního ruchu do roku 2030. Jejím cílem je vytvořit rámec pro efektivní řízení dalšího rozvoje chorvatského cestovního ruchu, a to na základě monitoringu, tedy přesně sbíraných dat a výpočtů tak, aby byla zachována udržitelnost cestovního ruchu na jedné straně a kvalita života a spokojenost místních obyvatel v turistických oblastech na straně druhé. Důležitým aspektem je i důraz na ochranu životního prostředí a udržitelnost cestovního ruchu, a to za současného zajištění konkurenceschopnosti Chorvatska ve vztahu k ostatním trhům,“ uvedlo pro Blesk Zprávy Velvyslanectví České republiky v Záhřebu.

Budou moct omezit otevírání nových apartmánů či restaurací

O co konkrétně se tedy bude jednat? Jednotlivé obce a města získají nové role, které jim umožní kontrolovat, kolik turistů přijmou. Dojde k vypočítávání přijímacích kapacit, kdy jednotlivé obce a města budou moct přijmout jen takový počet turistů, aby nedošlo k negativním dopadům na místní obyvatelstvo, prostory a zdroje.

„Místní zastupitelstva budou mít možnost případně zakázat či omezit výstavbu či otevírání nových apartmánů a bytů, restaurací či kaváren,“ dodává české velvyslanectví.

Místní úřady budou dále moct rozhodnout o zavedení ekologického příspěvku. Tento příspěvek by měli platit ale jen turisté, kteří destinaci navštíví na jeden den, a měl by být použit na ochranu životního prostředí.

Kvalita moře kvůli turistům v ohrožení

Jak napsala ČTK, masivní nával turistů v Chorvatsku může zahltit místní infrastrukturu, jako je sběr odpadu či recyklační služby. Podle Dunji Mickovové z organizace chránící životní prostředí Zelena Istra (Zelená Istrie) může hromadná turistika způsobit i ztrátu biologické rozmanitosti, znečištění ovzduší, moře a podzemních vod.

Místní infrastruktura proto bude sledována a sledována bude spolu s ní i kvalita moře. „Nově tak budou sledovány ukazatele udržitelnosti, jako je například kvalita moře, turistická zátěž dané oblasti, spotřeba pitné vody, spotřeba elektřiny, či množství nashromážděného komunálního odpadu,“ informovalo české velvyslanectví Blesk Zprávy.

Kdo všechny strategie nedodrží, čekají ho sankce, napsaly noviny Danas. To ostatně potvrdila přímo ministryně Nikolina Brnjacová, která uvedla, že některé kanceláře turistických sdružení mohou být uzavřeny, pokud nesplní určité podmínky.

Návaly turistů

Návaly turistů omezují i místní obyvatele, kteří zahlcení zažívají na vlastní kůži. Například obyvatelé oblíbeného Splitu na turisty narážejí neustále. „Cizinců nikdy nebylo více. A hudba nikdy nebyla hlasitější,“ stěžoval si jeden z místních novinářům Svobodné Dalmácie.

V Dubrovníku, jedné z nejoblíbenějších turistických destinací v Chorvatsku, je už nyní více lůžek pro turisty než pro obyvatele, informovalo zpravodajství Dnevnik. Začalo proto docházet k omezování rozšiřování nových ubytovacích kapacit. Starosta Dubrovníku Mato Franković uvedl, že vedení města podporuje spíše stavbu hotelů.

Úpravy v přetíženém Dubrovníku

To, že má Dubrovník problémy s nadměrným počtem ubytovacích kapacit pro turisty, potvrdilo Blesk Zprávám i české velvyslanectví: „Jako příklad z praxe lze uvést město Dubrovník. Nový zákon o cestovním ruchu zavádí pro města a obce povinnost přijmout plán řízení destinace, jehož cílem je snížit počet aktuálně pronajatých lůžek o 30 procent. Dubrovník má asi 48 tisíc lůžek pro 42 tisíc obyvatel a po oddělení hotelů je jich 16 532 v soukromém ubytování. To znamená, že bude zrušeno téměř 5 tisíc lůžek, která jsou v současnosti pronajímána v bytech.“

„Dubrovník je první, ale rozhodně nebude jediný. Uvidí se, kolik turistického ubytování místo vlastně snese. Místní samospráva o tom zatím nerozhodla. Stávající byty také nebudou zrušeny ze dne na den, ale postupně prostřednictvím obnovy jednotlivých povolení,“ dodalo velvyslanectví.

Kritika opozice: Návrat k socialismu

Vzhledem k tomu, že Chorvatsko cestovní ruch živí, při projednávání návrhu nového zákona o cestovním ruchu nechyběly v chorvatském parlamentu slovní přestřelky. Například jeden z poslanců Marin Miletić nešetřil ostrou kritikou: „Je to bizarní, je to návrat k socialismu. Nikde na světě neexistuje zákon o cestovním ruchu, neexistuje žádná organizovaná demokratická země, která by takový zákon měla, a Chorvatsko ho zavádí.“

„Jakkoliv mohou některá nová ustanovení zákona působit dramaticky, je třeba si uvědomit, že cestovní ruch představuje přibližně 20 % chorvatského HDP. Je proto v zájmu všech zainteresovaných subjektů, aby příjmy z cestovního ruchu byly i v dalších letech co nejvyšší. Lze proto očekávat, že případné kroky ve vztahu k regulaci turismu budou činěny po pečlivé předchozí úvaze, a to s důrazem na zachování dosavadních vysokých příjmů,“ dodává Velvyslanectví České republiky v Záhřebu.