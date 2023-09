Pomáháme dětem s trvalými následky po dopravních nehodách a těm, které v důsledku nehody osiřely

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Podle oficiálních statistik šetřila Policie ČR za prvních osm měsíců letošního roku 60 906 dopravních nehod. Při nich bylo 311 osob usmrceno a 1136 těžce zraněno. Meziročně tak o život přišlo již o 13 lidí více, a to i přesto, že počet nehod naopak téměř o 7 % klesl. „Počet lidí, kteří přijdou o život při dopravních nehodách, bohužel neklesá. Nejhorší je, že na ně často doplácejí ti nejmenší – děti, které v důsledku dopravní nehody utrpí vážná zranění, vyžadující dlouhodobou léčbu, nebo při nehodě přijdou o rodiče. V obou případech potřebují tyto děti pomoc, a to nejen psychickou, ale také finanční. Setkávám se ale s tím, že rodiny často nevědí, na koho se můžou obrátit,“ popisuje Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna, a již jedenáct let také předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace. „Chtěla bych touto cestou vyzvat všechny, kteří znají dítě či dospívajícího, který přišel o jednoho, nebo oba rodiče při nehodě nebo potřebuje rehabilitační péči, aby je o možnosti podpory od Dětské dopravní nadace informovali. Rádi pomůžeme!“ vyzývá Karolína Topolová.

Cílem Dětské dopravní nadace je finančně pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm, kdo mají následkem dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Za více než dvacet pět let nadace dětem pomohla částkou přes 15 milionů korun. Podpořila například chlapce, který přišel o oba rodiče při nehodě v osmi letech a vyrůstal u tety a strýce. Díky celkové podpoře 380 000 korun mohl vystudovat lékařskou fakultu a stát se lékařem. Nadace pomohla také dívce, která o rodiče přišla v šesti letech. Díky podpoře vystudovala vysokou školu a nyní pracuje v sociálních službách. V současnosti pak vedle jiných nadací podporuje například dvě děti na vozíku, kterým přispívá na úhradu doplňkové léčby – speciální fyzioterapii, která je ze zdravotního pojištění hrazena pouze částečně a jež jim pomáhá zlepšit jejich zdravotní stav.

Výše ročního příspěvku od DDN činí 30 000 Kč pro vysokoškoláky sirotky, 15 000 Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 20 000 Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po studující vyšší odborné školy a 10 000 Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut nebo získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AURES Holdings.

Znáte dítě, které potřebuje pomoc Dětské dopravní nadace? Napište nám na sekretariat@detskadopravninadace.cz, nebo nás kontaktujte přes webové stránky www.detskadopravninadace.cz či www.facebook.com/detskadopravninadace.