Češi nosí z lesů plné koše. Porostou i dál, slibují mykologové. Tohle všechno teď najdete

Rekordní množství druhů hřibů nabízí letos návštěvníkům tradiční výstava hub v Přerově. Mykologové jich v lesích v okolí nasbírali tři desítky, dohromady je k vidění v Klubu Teplo zhruba 270 druhů hub. Podle mykologa Jiřího Polčáka mezi nimi nechybějí vzácné kousky, naopak podzimní druhy hub s ohledem na současné teplé počasí lidé na výstavě nenajdou. Tradiční výstava v Přerově, kterou každoročně navštíví kolem 1500 lidí, potrvá do soboty.

„Vypadá to letos velice dobře, podzim nám docela přál. I když to vypadá v lese, že je sucho, tak ty houby rostou, a to i druhově. Tím, že je hodně teplo, letní počasí se protáhlo a noční teploty se stále pohybují kolem 15 stupňů, rostou stále teplomilné houby, hlavně hřibovité. Nyní tady máme už teď 31 druhů hřibů, což jsme nikdy neměli,“ řekl dnes ČTK předseda mykologického klubu Přerov Milan Plášek.

Podle Polčáka je na výstavě mezi hřibovitými houbami řada zajímavých exemplářů. „Máme tady vůbec poprvé hřib zlatokořenný, hřib Kluzákův, ale i velmi vzácný hřib, který se podle mne nikde nevystavuje - hřib zavalitý. Nechybí ani hřib Moserův, což jsou karpatské houby, které rostou pouze v Beskydech a v Javorníkách, nikde jinde v České republice nerostou,“ uvedl Polčák.

Mezi vystavené vzácné kousky patří také hrbolatka černobílá či hřib rubínový. „Jsme nadšeni. Na to, že bylo počasí jako na houpačce, houby se podařilo nalézt a některé i ve velkém množství. Letos je to o hřibovitých houbách, kterých je v lese nejvíce. Naopak kvůli teplému počasí nám chybí podzimní druhy, jako jsou václavky, čirůvky, šťavnatky či různé druhy pavučinců,“ doplnil Polčák.

Houby roustou a bude jich dost i v říjnu

Na výstavu přinášejí své úlovky přerovští mykologové z oblasti zhruba do vzdálenosti 40 kilometrů od města. Pokrývají tak například Tovačovsko, ale i Hostýnské či Oderské vrchy. Houby podle nich nyní rostou, a pokud bude i nadále přát příznivé počasí, budou je moci lidé nacházet v lesích i v říjnu.

Výstava má v Přerově dlouholetou tradici a pokaždé se setkává s obrovským zájmem veřejnosti i škol. Už dnes ráno byl sál zcela zaplněný školáky, kterých na výstavu obvykle přichází až tisícovka. „Děti se na to již naučily pravidelně chodit, dělají si i poznámky. Je to pro ně určitě výchovné, protože osnovy ve školách se tomu věnují málo,“ doplnil Plášek.

Mykologovi Polčákovi, který dřív objevil v ČR několik druhů hub jako první, se daří také v letošním roce. „Letos se mi podařilo najít další lokalitu velice vzácné kalichovky lužní, která byla nalezena pouze na dvou lokalitách jižní Moravy na soutoku Moravy a Dyje. Potěšilo nás, že ji máme i v Lipníku nad Bečvou. Nevystavujeme ji, protože je to zákonem chráněný druh, proto ji necháváme růst. Zrovna dnes jsem se na ně jel pokochat - rostou,“ dodal s úsměvem Polčák.