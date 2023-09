Zdražování u benzinek: Cena nafty stoupá, benzin je letos nejdražší. Problém (nejen) pro malé dopravce

Zdražování pohonných hmot v Česku neustává, litr benzinu už stojí přes 40 korun za litr. Od minulé středy zdražil Natural 95 o 20 haléřů, nyní stojí v průměru 40,05 koruny za litr. Cena nafty stoupla za týden o 70 haléřů na průměrných 38,88 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Analytici očekávají další růst cen v řádu desítek haléřů i v následujícícím týdnu, rychleji by měla zdražovat opět nafta.

Ceny paliv postupně rostou zhruba od konce letošního května. Benzin byl naposledy dražší loni v listopadu a nafta loni v prosinci.

Nejdražší pohonné hmoty nadále nabízejí pražské čerpací stanice, kde litr benzinu stojí průměrně 41,07 Kč. Nafta se tam tankuje za 39,91 Kč za litr. Naopak nejlevnější paliva nakoupí řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,61 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 38,39 koruny za litr.

Současný růst cen na čerpacích stanicích je podle analytika XTB JIřího Tylečka zejména důsledkem napjaté situace na trhu s ropou i s palivy. Jejich ceny na trhu v posledních týdnech skokově vzrostly kvůli nesouladu mezi globální nabídkou a poptávkou po surovině, který způsobují hlavně produkční omezení kartelu OPEC. Zároveň se podle Tylečka projevuje negativní vliv oslabování české měny.

A bude hůř...

V dalších dnech lze vzhledem k současným úrovním na ropném trhu předpokládat další růst cen, řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

„Opět čekáme rychlejší růst cen nafty díky vyšší poptávce. Nafta by tak měla brzy překonat úroveň 39 Kč za litr a přiblížit se benzinu na rozdíl jediné koruny. To bude velmi kontrastní situace ve srovnání se začátkem června, kdy byla nafta v průměru levnější o téměř šest korun než benzín,“ dodal Lajsek.

Podle Tylečka zůstane situace na trhu s palivy napjatá také v následujícím týdnu, a to hlavně v případě nafty. „Růst ceny by dle modelu mohl dosáhnout až 70 haléřů na litr a cena benzínu by se mohla zvýšit o 20 až 30 haléřů,“ uvedl. Vliv podle něj bude mít především situace na trzích a také další vývoj české koruny vůči dolaru. „V případě korekce nebudou nárůsty cen na čerpacích stanicích tak výrazné,“ dodal Tyleček.

Další zdražování, zejména pak u nafty, očekává i šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. „Podobné zvýšení ceny nafty jistě ovlivní finanční plánování dopravních společností, pro které tvoří pohonné hmoty významnou nákladovou položku,“ připomněl. I přes současný růst cen je však podle něj nafta v Česku od jara druhá nejnižší ve srovnání s okolními zeměmi a Maďarskem.

Průměrná cena nafty v Česku po většinu letošního roku klesala. Svého minima dosáhla na konci května, kdy se pohybovala kolem 31 korun. Od té doby zdražuje, přičemž v polovině prázdnin růst cen zrychlil. Přispělo k tomu zvýšení spotřební daně z nafty od začátku srpna o 1,50 koruny za litr.

U benzinu je vývoj méně jednoznačný. Počátkem roku nejprve znatelně zdražil, takže počátkem února stál téměř 38 korun. Pak začal natural mírně zlevňovat, aby v dubnu přechodně zdražil opět až téměř k 37,90 koruny za litr. Posléze opět zlevnil, ale od konce května ceny rostou nebo stagnují.

V meziročním srovnání je nyní benzin o 85 haléřů na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili téměř o šest korun na litru více.

Sdružení: Ohrožení pro malé dopravce

Vysoká cena nafty ohrožuje spíše malé nákladní dopravce, kteří mají u zákazníků horší vyjednávací pozici. Velcí dopravci mohou lépe rozložit svá rizika, protože obsluhují větší část logistického řetězce. Na dotaz ČTK to dnes uvedlo sdružení dopravců Česmad Bohemia.

Nynější nárůst cen je podle mluvčího Česmad Bohemia Martina Felixe významný a navíc poměrně velmi rychlý. „To je problém i pro dopravce, kteří mají palivové doložky, protože cena zakázky se dorovnává až po určitém období, nejdříve měsíci, a je tak ohroženo jejich cash-flow,“ řekl Felix.

Palivové doložky umožňují dopravcům měnit cenu za účtovanou naftu zákazníkovi, její cena tak ve smlouvě není fixovaná. Felix dodal, že ti, kteří palivové doložky nemají, musí jednat se svými zákazníky o navýšení cen. „Neboť marže v dopravě jsou v nízkých jednotkách procent a dopravci se při takto rychlém a citelném zvýšení cen nafty snadno propadnou do ztráty,“ uvedl.

Právě ve vyjednávání se zákazníky mají horší pozici malí dopravci a jsou tak zvyšováním cen paliv více ohrožení, řekl Felix. „Často se zákazníky vůbec nejednají a zakázky získávají přes prostředníky. Větší dopravci také často obsluhují větší část logistického řetězce, mají vlastní sklady, servisy a tak dále, a mohou tak lépe rozložit svá rizika,“ řekl Felix.

Může pomoci stát?

Stát by dopravcům podle Felixe mohl pomoct zlepšením podnikatelského prostředí. Za příklad uvedl usnadnění zaměstnávání zahraničních pracovníků jako řidičů či podporu návrhu na zrušení prázdninových pátečních zákazů jízd. Dodal, že kdyby zůstalo plánované snížení spotřební daně z nafty alespoň do konce roku, bylo by to pro dopravce příznivé.

„Obzvlášť proti dravé polské konkurenci, kde je nyní nafta výrazně levnější. V současném stavu státních financí je ale snížení spotřební daně asi neprůchodné,“ dodal Felix.