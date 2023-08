Nafta od začátku srpna zdražila o čtyři koruny! Experti řekli, co za tím je

Spotřební daň na naftu se od srpna vrátila na úroveň platnou do loňského června, kdy vláda prosadila její snížení kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Navzdory dlouhému růstu cen jsou však pohonné hmoty v Česku stále levnější než loni ve stejnou dobu, kdy stoupaly po začátku ruského útoku na Ukrajinu. Benzin je o 82 haléřů na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 4,69 Kč na litru více.

Vysoký růst cen paliv z posledních týdnů byl podle analytika XTB Jiřího Tylečka výsledkem situace na trzích. Připomněl, že zejména v červenci zdražovala ropa a rostly i velkoobchodní ceny paliv. Výrazněji přitom stouply u nafty, jejích cena na burze v Rotterdamu poskočila až o třetinu. To spolu s navýšenou spotřební daní tak vedlo k rychlejšímu zdražování nafty oproti benzinu. U toho podle Tylečka nebyla na trhu situace tak dramatická, ale i zde ceny rostly.

Nyní už však podle Tylečka začaly ceny paliv na čerpacích stanicích kulminovat a v příštím týdnu očekává převažující stagnaci cen. „V případě nafty ještě může doznívat vzestup velkoobchodní ceny a nižší nárůst ceny na čerpacích stanicích do 20 haléřů na litr je reálný. Co se týká benzinu, tak cena tohoto typu paliva by mohla stagnovat,“ uvedl Tyleček.

Analytik Purple Trading Petr Lajsek upozornil, že nafta i benzin jsou nyní nejdražší od konce minulého roku, výhled do dalších týdnů je však podle něj relativně pozitivní. „U benzinu očekáváme velmi rychle stagnaci ceny a postupné zlevňování. Ceny by měly začít postupně padat i u nafty, i když zde bude trend o něco pomalejší,“ uvedl Lajsek. Do pohonných hmot by se navíc podle něj měly postupně začít promítat i faktory, které mohou zapříčinit pád cen.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,04 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 37,36 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 40,49 Kč. Nafta se tam tankuje za 38,81 Kč za litr.