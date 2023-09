Zdražování v českých restauracích: Nejvíc nahoru jdou polévky. Pivo čeká dramatický šok

Dotykačka sestavuje tzv. gastroindex, jenž sleduje pohyb cen 50 různých jídel a nápojů, které se běžně prodávají v českých provozovnách. Poslední jeho data pocházejí z konce letošního srpna. Byla porovnávána jak s loňským rokem, tak rokem 2019 – roky 2020 a 2021 nejsou pro analýzu optimální, protože panovala pandemie covidu.

Podle gastroindexu od roku 2019 nejvíce zdražily v českých restauracích polévky, a to o 51 procent. Průměrně nyní stojí 54 korun. Dále výrazně zdražovaly burgery, jejichž cena vyrostla o 45 procent a průměrně nyní stojí 201 korun.

Mezi další sledovaná jídla patří steaky – zdražily o 30 procent a průměrně nyní stojí 228 korun a pizzy zdražily o 29 procent na průměrnou cenu 178 korun. Ani guláše růstu cen nebyly ušetřeny, zdražily od roku 2019 o 42 procent a Češi si je v restauracích dají průměrně za 169 korun.

Pivo za 49 korun? Brzy minulost...

V rámci nápojů o 26 procent zdražila minerální voda (průměrná cena 36 korun), o 41 procent zdražila káva (průměrná cena 52 korun), vodka zdražila o 39 procent (průměrná cena 52 korun) a šumivé víno zdražilo o 13 procent (průměrná cena 278 korun). U šumivého vína podle Vladimíra Sirotka, ředitele rozvoje produktů a služeb společnosti Dotykačka nenastal tak velký nárůst proto, že se mezi Čechy stává stále oblíbenějším a tak restaurace začínají nabízet i levnější varianty k italskému proseccu a francouzskému šampaňskému.

Pivo od roku 2019 zdražilo o 35 procent a průměrně za něj nyní Češi v restauracích dají 49 korun. Zrovna pivo je ale položka, u které je prakticky jisté, že bude zdražovat dál – od příštího roku se má v rámci vládního ozdravného balíčku přesunout (čepované) z desetiprocentní sazby do základní sazby 21 procent.

Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků odhaduje, že v souvislosti s těmito změnami DPH nastane na konci roku „big bang“. Podle něj bude zajímavé sledovat, jak restaurace ke zdražování přistoupí. „Protože cenový šok, zejména u piva na leden, bude dramatický,“ podotkl.

Tragický závěr srpna

Léto bývá tradičně pro restaurace období, kdy vydělávají nejvíce. Letošní letní měsíce se ale nepovedly tak, jak si představovaly. Prázdninové tržby zaostaly za loňskými čísly o 2 procenta. Jelikož se meziročně zdražilo o 8 procent, výdělky měly být o větší, avšak nejsou. Reálně naopak restaurace zažily propadat o 10 procent. „To je znepokojivé. I při tom zdražování, které jsme v tom trhu viděli, jsme nebyli schopní to kompenzovat,“ hodnotí Kastner.

„Srpen skončil pod červencovými daty, zatímco když se podívám na poslední předcovidový rok, tak je vidět, že srpen naopak byl nejsilnějším měsícem v průběhu celosezónního fungování gastronomie,“ popsal Sirotek, podle kterého ještě do poloviny měsíce čísla vypadala nadějně. „Ale závěr? Ten bych řekl, že byl skoro až tragický,“ nechápe.

Tržby padaly v celém Česku kromě Prahy, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Výrazný propad byl na horách – Karlovarský kraj (Krušné hory) šel dolů o 8 procent, Liberecký kraj (Krkonoše) o 7 procent a Královéhradecký kraj (Krkonoše) o 8 procent.

Dokonce ani Praha neměla v létě zásadní růst tržeb. „Hlavní město si zpravidla žije svým vlastním životem, a i když se jinde nedaří, tamější gastro podniky praskají ve švech. Letos to však bylo jiné. Už v květnu a červnu se metropole srovnala se zbytkem republiky a klesla pod loňské hodnoty. Do plusových čísel ji nakonec vytáhl až prázdninový nájezd zahraničních turistů,“ říká ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Češi se nadchli pro kavárny a bistra

Částečně za to může změna chování zákazníků. Češi výraznou mírou omezili chození do nočních klubů a barů, méně chodili i do restaurací, vyplývá z dat Dotykačky. Oproti tomu častěji chodili do kaváren a do bister. Do těchto provozoven se částečně přesunula konzumace alkoholu, kdy začalo být standardem, že si zákazníci dají skleničku odpoledne a vpodvečer.