Velitel popsal extrémní zásahy v Řecku, požáry nejsou pod kontrolou. Do boje vyrazili další Češi

Na ostravském letišti v Mošnově dnes odpoledne přistálo letadlo s třemi desítkami hasičů, kteří od předminulého týdne pomáhali likvidovat rozsáhlé lesní požáry v Řecku. Druhá část skupiny přiletěla do Prahy. Zároveň dnes ráno do Řecka z Ostravy a Prahy odletělo pomáhat dalších zhruba šedesát českých hasičů. Hasičům velel Jiří Němčík. Dnes novinářům v Mošnově řekl, že zásahy byly extrémně náročné a situace v terénu se často měnila i z minuty na minutu.

V posledních dnech hasiči zasahovali u obce Jannuli na severovýchodě Řecka nedaleko hranic s Tureckem. Vesnici se jim podařilo uchránit, i když samotný oheň nezastavili. „Požár byl tak silný a rychlý, že to nebylo možné. Osm desítek domů jsme ale zachránili, oheň obec obešel,“ řekl.

„V Řecku panují neustále velmi vysoké teploty. Navíc je lokalita známá tím, že se tam často a často velmi rychle mění síla a směr větru. To má vliv na šíření požáru. Vytváří to nebezpečné situace. Musíme pamatovat na to, abychom se nenechali požárem odříznout od evakuační cesty. Situace se měnila z hodiny na hodinu, někdy i z minuty na minutu,“ dodal.

Velet českým hasičům, kteří mají naučené jednotné postupy bylo podle Němčíka snadné. Komplikace nastávala při spolupráci s řeckými kolegy. „Vznikaly situace, které nebyly úplně bezpečné. Například, když řečtí hasiči začali používat techniku předvypalování tak, aby na místě už po příchodu fronty nemělo co hořet. To se ale ne vždy setkalo s úspěchem. Mnohdy to bylo tak, že nám začali ohrožovat naši únikovou cestu. Museli jsme být velice opatrní. Bohužel komunikace s řeckými hasiči na místě byla komplikovaná,“ doplnil.

Hasiči zasahovali 17 hodin denně. „Směny jsme měli od 06:00 do 23:00. V průběhu toho jsme se ale střídali a dělali si pauzy. Čas na spánek a odpočinek nějaký byl, ale nebylo ho moc. Jsem unavený a těším se na vlastní postel,“ řekl jeden ze zasahujících hasičů Filip Chřibek.

Na letišti nedaleko Ostravy na některé hasiče čekaly i manželky s dětmi. „Strach jsem měla. Je to přirozené,“ svěřila se ČTK Jana Svobodová z Hlučína na Opavsku. V budoucnu ale manželovi v dalších zahraničních misích bránit nebude. „Já bych ho ráda držela doma, ale on se nedá. Je to jeho práce. Když bude potřeba, tak pojede. Budeme ho podporovat,“ doplnila.

Spolu s hasiči se dnes do Prahy vrátil armádním letadlem tým záchranářů z pražské záchranné služby, který v zemi působil deset dní. Na místě řešil několik lehkých případů, zejména popálenin, drobných úrazů či alergických reakcí.

Do Řecka nyní odletí druhý tým, opět tvořený pěti zdravotnickými záchranáři a dvěma řidiči speciálních modulů. „Kolegům na místě jsme doplnili vybavení a zdravotnický materiál. Jsme s nimi v neustálém spojení, a pokud by potřebovali cokoliv dalšího, jsme připraveni jim to zařídit,“ uvedl ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch.

V Řecku hoří nepřetržitě už skoro dva týdny, navzdory nasazení několika stovek hasičů včetně posil ze zahraničí se požáry stále nedaří dostat pod kontrolu. Požáry v národním parku Dadia u hranic s Tureckem znovu nabraly na síle, evakuovat se tam museli obyvatelé dalších vesnic, které plameny ohrožovaly. Obtížné situaci ve čtvrtek čelili právě i čeští hasiči, kteří v oblasti zasahovali spolu se slovenskou výpravou.

Na severovýchodě Řecka už požáry zničily plochu o rozloze kolem 83.000 hektarů, tedy větší, než je rozloha Národního parku Šumava. S požáry tam bojuje skoro 600 hasičů se stovkou hasičských vozů, intenzivně se hasí i ze vzduchu.