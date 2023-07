V Odře hynou ryby! Příčina je neznámá, uvedl Hladík. Má na tom podíl vlna veder?

V řece Odře na české straně hynou ryby, oznámila dnes polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová s tím, že jí to potvrdil její český protějšek Petr Hladík. Úhyn ryb na české straně hlásí rovněž polský vodohospodářský podnik, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Polské úřady nyní podle ministryně zkoumají situaci v obci Chalupki poté, co tam byl zaznamenán nález leklých ryb, které proud přinesl z české strany hranice.

Chalupki leží přímo u českých hranic naproti Bohumínu, na protějším břehu Odry. Podle sdělení polského státního podniku Wody Polskie si jeho pracovníci dopoledne povšimli leklých ryb v hraničním úseku řeky Odry. Ujišťují, že zdroj otravy ryb se nenachází na polské straně, leklé ryby připlouvaly s proudem z české strany. Podnik uvedl, že okamžitě kontaktoval svůj protějšek na české straně, Povodí Odry, aby zjistil zdroj a podnikl náležitá opatření.

„Na soutoku Odry a Olše byl hlášen úhyn ryb. Zaměstnanci ČIŽP (České inspekce životního prostředí) a Povodí Odry jsou na místě společně s vodoprávním úřadem Bohumín. Zatím není znám rozsah ani příčina úhynu. Polskou stranu jsme informovali podle nastavených pravidel,“ uvedl Hladík na twitteru.

Úhyn ryb v řece Odře mohl podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobit nedostatek kyslíku v řece. Pro přesné určení příčiny inspekce odebírá vzorky vody i uhynulých ryb. Výsledky by mohly být pravděpodobně ve čtvrtek. ČTK to řekl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. Na výsledky rozborů čeká také bohumínská radnice. Její mluvčí Jana Končítková ČTK řekla, že úhyn může souviset s poklesem a následným stoupáním hladiny řeky.

Odborníci nepředpokládají, že jde o otravu

„Jedná se o ojedinělý úhyn ryb. Příčina je zatím neznámá, respektive máme podezření na nedostatek kyslíku. Teď odebíráme vzorky a po vyhodnocení těch vzorků jsme teprve schopni říct, jaká je přesná příčina,“ uvedl Ovečka. Úhyn ryb podle něj oznámila polská strana.

Městský úřad byl podle Končítkové o situaci informován inspekcí životního prostředí a Povodím Odry. „Po trase se odebírají vzorky a my čekáme na výsledky rozborů. Nicméně se domnívají (inspekce a povodí), že to souvisí s poklesem a následným stoupáním hladiny, nepředpokládají, že by šlo o nějakou otravu,“ uvedla Končítková. Jde podle ní ale zatím jen o předběžné vyhodnocení situace.

Nedostatek kyslíku v řekách může být podle odborníků i důsledkem vlny veder, která v Česku panovala v posledních třech týdnech. Kyslík se ve vodě rozpouští tím hůře, čím vyšší je teplota vody. S rostoucí teplotou vody se zároveň zvyšuje i aktivita ryb, důsledkem toho i jejich spotřeba kyslíku.

„Vysoká teplota, málo vody v řece, vodní květ, ať už je způsobený sinicemi nebo řasami, může zapříčinit v nočních hodinách nebo nad ránem extrémní vyčerpání kyslíku,“ řekl ČTK Martin Čech z Hydrobiologického ústavu Akademie věd.

„Naléhavě jsem se telefonicky spojila s ministrem životního prostředí ČR Petrem Hladíkem, který potvrdil úhyn ryb v Odře na české straně poblíž hranice. Ministr sdělil, že na místo vyrazili pracovníci služeb, aby získali vzorky potřebné pro analýzy. Budeme informováni o výsledcích zkoumání a aktuální situaci,“ napsala Moskwová na twitteru, nyní přejmenovaném na X.

Situaci monitoruje také polské ministerstvo zahraničí, uvedl náměstek ministra Pawel Jabloński a dodal, že nařídil pracovníkům polského konzulátu v Ostravě vydat se na místo, aby podpořili zástupce polského ministerstva životního prostředí v kontaktu s českými úřady a při dokumentování situace.

Státní podnik Povodí Odry vypouští vodu z přehrady Šance a částečně také z nádrže Morávka. Účelem je naředit vodu v řece Odře v Bohumíně na Karvinsku na hranicích s Polskem, kde v noci uhynuly ryby. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.