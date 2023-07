Návraty českých turistů z Rhodu: Ministerstvo neeviduje, že by se někdo nedostal na let domů

Ministerstvo zahraničí v současné chvíli neeviduje Čechy, kteří by se nedostali na zpáteční let z Řecka. Po večerním jednání s cestovními kancelářemi to uvedl Martin Smolek, vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí (MZV). Situace na Rhodu je stále vážná, ale podle informací místních orgánů by měla být stabilizovaná, řekl. Podle informací českých cestovních kanceláří je na Rhodu zhruba 4500 turistů z ČR, z toho 1000 se dnes na ostrov dostalo, zhruba 800 jej opustilo, uvedl také Smolek.