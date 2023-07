Zpovědi Čechů, kteří zažili rhodoské peklo: Spánek na zemi, útěk jen v plavkách. A strach o holý život

Při útěku před blížícími se plameny nestihla sbalit kufry ani popadnout cestovní doklady! Paní Daniela Poljaková z Prahy na Rhodosu trávila dovolenou se syny Teodorem (10) a Vildou (11), poplach je vyhnal od oběda. Drama se odehrálo o den dříve, než měla Daniela s chlapci po třítýdenním pobytu odjíždět z hotelu v Pefki nedaleko oblasti Lindos.

Úprk odstartoval během oběda. „Již dřív jsme na obloze viděli hustý dým. Najednou přestala fungovat elektřina a rozezněl se alarm. Okamžitě jsme vyběhli z hotelu a vzali jen to, co jsme pobrali. Venku to vypadalo, jako by na útěku byli úplně všichni,“ popsala Blesku. Dopravu na letiště si na ostrově musela hledat sama. „Naštěstí se nám podařilo zajistit si místo na palubě repatriačního letu. Požár jsme pak viděli z letadla a byl to strašný pohled,“ dodala s úlevou, že je konečně v bezpečí.