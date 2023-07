Benzin i nafta v Česku zdražují, ceny jsou nejvyšší za několik měsíců. Experti: Porostou dál

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden zdražily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 37,39 koruny, před týdnem byl o pět haléřů levnější. Nafta zdražila o 18 haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 32,58 koruny. Současná cena nafty je nejvyšší za posledních dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V následujících dnech by podle analytiků mohly ceny paliv zůstat bez výraznějších změn, v delším časovém horizontu však očekávají zdražování.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,95 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32 korun.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 38,38 koruny. Diesel se tam tankuje za 34,12 koruny za litr.

Ceny pohonných hmot v Česku pozvolna stoupaly zhruba od konce května. U benzinu se růst koncem června téměř zastavil, nafta v mírném zdražování pokračovala i v červenci.

I přes zdražování jsou paliva v Česku nyní výrazně levnější než před rokem. Benzin byl tehdy o skoro 9,70 koruny dražší a za naftu motoristé platili o 14,70 koruny na litru více než v současnosti.

Analytici očekávají další zdražení

Podle analytika Purple Trading Petra Lajska se i přes mírné zdražení v uplynulých dnech nenaplnily scénáře o masivním nárůstu marží, který se očekával na začátku léta. Zároveň však upozornil, že od začátku měsíce poměrně výrazně rostou ceny ropy na světových trzích kvůli obavám z jejího nedostatku. Cenu negativně podle Lajska ovlivňuje tako oslabující česká koruna.

Ceny pohonných hmot by podle Lajska mohly zůstat bez výraznější změny i v následujících dnech, následně však očekává jejich růst. „Do konce prázdnin by mohl benzin i nafta zdražit o několik desítek haléřů,“ řekl. Varuje však před dalším zdražování ropy, což by vedlo k výraznějšímu růstu cen pohonných hmot. V této souvislosti připomíná například dopad sankcí na Rusko, možných hurikánů v USA a případné další snížení produkce u kartelu OPEC.

Nepříliš optimistický v rámci střednědobého výhledu není ani analytik XTB Tomáš Cverna. Předpokládá další růst ceny ropy i velkoobchodních cen na burze v Rotterdamu. „Ceny benzínu i nafty, od kterých se odvíjí ceny na tuzemském trhu, jsou nejvýše za poslední tři měsíce,“ podotkl. Další negativním faktorem bude podle Cverny oslabující koruna.