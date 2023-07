Dovolenkáři pozor! Kdy vám může šéf zničit dovolenou?

Pracujete na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti? Pak vás nejspíš čeká velká změna! „Do konce roku 2023 by měl být projednán vládní návrh zákona, který nově počítá s automatickým právem vzniku dovolené i v případě osob, které pracují na základě těchto dohod,“ vysvětluje advokát Moussawi. Dosud »dohodářům« nárok na dovolenou automaticky nevznikal. „Pokud vládní návrh projde, tak už od 1. 1. 2024 by všichni, kdo pracují »na dohodu«, získali nárok na dovolenou. Dovolená by se pak vypočítala podobně, jako je tomu v případě klasické dovolené,“ dodává.

Video Turecko versus Chorvatsko: Expert řekl, co vyjde levněji. Dovolenkový ráj Čechů zdražil - Andrea Ulagová Video se připravuje ...