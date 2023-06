PPF chce koupit Zásilkovnu. A přiznala, že odchodem z Ruska přišla o stovky milionů eur

Skupina PPF zvažuje případnou koupi společnosti Packeta, jejíž součástí je v ČR logistická firma Zásilkovna. „Určitě se na to budeme dívat, ale pokud bychom o Zásilkovnu měli zájem, tak jedině o celou,“ řekl novinářům generální ředitel PPF Jiří Šmejc. Zásilkovna vznikla v roce 2010 s cílem usnadnit e-shopům přepravu zboží k zákazníkům. Šmejc dnes také uvedl, že náklady skupiny PPF související s odchodem z Ruska po invazi na Ukrajinu dosáhly stovek milionů eur. Nebýt toho, skupina loni měla vyšší zisk než před pandemií covid-19.

Zakladatelé Simona a Jaromír Kijonkovi, kteří v Packetě drží 48,6 procenta akcií, na začátku letošního května oznámili, že Packeta je na prodej. Vedle Kijonkových drží téměř 21 procent Packety společnost Notino a po deseti procentech mají bývalý programátor Zásilkovny Lukáš Bílek a podnikatel Martin Kukačka. Skupina Packeta dlouhodobě vykazuje provozní i čistý zisk, obrat v roce 2022 zvýšila o 23 procent na 6,1 miliardy korun. Počet přepravených zásilek loni vzrostl o čtvrtinu na téměř 90 milionů. Na konci loňska měla skupina Packeta více než 15.000 výdejních míst ve čtyřech zemích. Udržet dvojciferný růst tržeb plánuje Packeta také v dalších letech.

Packeta počátkem května pro Hospodářské noviny uvedla, že se „rozhodla využít dlouhodobě vysokého zájmu investorů a zjistit podmínky, za kterých by mohla využít jejich finanční prostředky a know-how k dalšímu růstu a posílení své tržní pozice“. Informace potvrdila i Kijonková. „V současné době probíhají přípravy k oslovení vybraných investorů. Detaily zatím nebudeme více komentovat a ani výsledky nelze v této chvíli jakkoliv předjímat,“ uvedla.

PPF před měsícem oznámila nákup patnáctiprocentního podílu v polské firmě InPost, která provozuje samoobslužné schránky pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody, zejména v západní Evropě. PPF je nyní s celkovým podílem 16,75 procenta druhým největším akcionářem ve firmě InPost právě po Advent International. Součástí dohody je opce pro PPF na nákup dalších 15 procent akcií InPost od Advent International. Šmejc míní, že výdejní boxy jsou budoucností doručování, a věří, že InPost je schopen zopakovat úspěch z Polska i na západních trzích.

Šmejc dále mluvil o odchodu z Ruska. „Výsledek odráží sílu a odolnost skupiny. Naštěstí jsme byli dobře diverzifikovaní, což nás ochránilo před geopoliticky složitou situací,“ uvedl Šmejc. Odchod z Ruska byla podle něj jednoznačně správná věc. „Jsou základní principy, které jsou důležitější, než jestli vyděláte o pár korun víc nebo míň. Dobré bylo, že se jsme to udělali rychle,“ dodal.

Jak upozornil, investiční strategie bude orientovaná do oborů, kterým PPF rozumí, tedy do telekomunikací, médií, finančních služeb a e-commerce. Strategie PPF spočívá také v tom, aby PPF získala místo v orgánech společností, do nichž investuje. „DNA PPF se nemění, chceme zásadně ovlivňovat dění ve firmách, které dlouhodobě vlastníme,“ upozornil.

Zvažovaných investičních příležitostí je nyní podle něj více. „Čekal jsem ale, že se situace do ceny aktiv propíše více, než se to stalo,“ poznamenal. PPF podle něj nyní sleduje televizní a bankovní odvětví. „Je to o tom, kam se ceny aktiv nyní vydají,“ dodal s tím, že PPF zvýšila počet analytiků, právníků či investičních ředitelů. Nyní ročně hodnotí PPF kolem 50 investičních nápadů.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku. Majoritním vlastníkem PPF Group byl až do své předloňské smrti nejbohatší Čech Petr Kellner. Loni v září, po schválení dohody o rozdělení pozůstalosti po Kellnerovi, nabyli dědicové, manželka Renáta a jeho čtyři děti, majoritní podíl 98,93 procenta na společnosti PPF Group.