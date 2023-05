Šmucler radí, jak si najít zubaře. V Česku jich je „hrozně moc“, chybí jen ortodontisté

Česko jako celek nemá problém s počtem zubních lékařů. Stomatologů je dost a vystačí na všechny obyvatele. Problémy jsou pouze lokální, ale i v okresech, kde zubařů není mnoho, lidé mají možnost lékaře získat. Řekl to prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler, podle kterého dokonce časem bude v Česku zubařů příliš. Důvod, proč někteří Češi nemohou lékaře najít, je podle Šmuclera ten, že ne vždy vědí, na co mají právo a jak postupovat, přidal proto několik rad.

Podle Šmuclera, jenž citoval data stomatologické komory, se za poslední čtyři roky dramaticky zvýšil počet pacientů registrovaných u zubařů a také se dramaticky zvýšil počet pacientů, kteří chodí na pravidelné prohlídky hrazené pojišťovnami. „To, že to politici říkají obráceně, mě nepřekvapuje, spíš to svědčí o tom, co jsou zač, ale ta čísla se podařilo navýšit,“ uvedl.

Prezident stomatologické komory za to poděkoval exministrovi zdravotnictví Vojtěchu Adamovi (za ANO), který byl podle něj „ministr pacientů“. Oproti tomu jiní ministři byli „zástupci jedné lobbistické skupiny, obvykle fakultních nemocnic“, naznačil Šmucler a označil to za špatný stav.

Podle dat ČSK loni hledalo zubního lékaře v Česku 44 tisíc lidí. V této statistice nejsou zahnuty informace od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), jinak ze všech. Do roka pojišťovny našly zubaře všem těmto osobám. „Není jediný člověk, kterému by ho nenašly,“ řekl Šmucler.

Stížnosti se podle něj často odvíjejí od toho, že Češi nezískají termín na ošetření hned. „Dneska si lidé stěžují, že je mladý lékař objedná za šest týdnů, protože u starého byli zvyklí čekat celé dopoledne v čekárně. Jestli je to zhoršení péče, já nevím,“ zamyslel se Šmucler.

Uznává, že ne v každé obci zubaři jsou, ale podle prezidenta stomatologické komory je normální 10-15 minut dojíždět, ostatně v Praze je to standard a lidé tam často dojíždějí ještě déle. Když si člověk najde zubaře ve vedlejší obci, alespoň si může udělat hezkou procházku, podotkl s nadsázkou a zdůraznil, že se to nedá brát obecně, lokálně jsou velké rozdíly.

„Broumov, to je opravdu průšvih. Tam ubylo 2,5 zubního lékaře, tak se teď snažíme s krajem domluvit, aby zaplatili lékařům z okolí, aby dojížděli do těch praxí, to by nestálo velké peníze,“ popsal jeden z příkladů, kde stomatologové skutečně chybí.

Celý problém ale podle něj spočívá v jednom hlavním aspektu – když zubař skončí, má říct jinému mladému zubaři a celou praxi mu i s pacienty předat. Pokud to neudělá, pak má zřizovatel nařídit, že nový mladý zubaři půjde tam, kde se uvolnilo místo, jinak smlouvu nedostane. „Tak to běželo ještě před několika lety a pak začali kupčit na pojišťovnách s tím, že ale tady Maruška, to je Fandova dcera, ona by chtěla ordinovat v Ostravě na náměstí (…) jestli někde kraje mají pocit, že v nějaké obci má být smlouva, tak ji prostě dám tam a tečka. Ale nemůžu dávat smlouvy, jak chci,“ popsal Šmucler.

V absolutních číslech je totiž podle komory zubařů v Česku dost, ačkoliv loni odešel do důchodu rekordní počet lékařů. Meziročně jich ale trochu přibylo a budou přibývat i nadále. „Na nás se valí ohromná vlna mladých zubních lékařů,“ říká Šmucler s tím, že naopak chybí zubaři kolem padesátky, ale ty nikde neseženeme. „Za takových deset let tu budeme mít tiskovou konferenci ‚Jak rekvalifikovat zubní lékaře a na co?' Protože těch zubních lékařů máme opravdu hrozně moc, proto to naše univerzity teď brzdí,“ předvídá.

Průměrný věk zubaře v Česku je podle ČSK 35 let. Pro porovnání, u dětských lékařů je to skoro 60 let. „Takže příštích 30 let nedostatek stomatologů nemá cenu řešit,“ je přesvědčen Šmucler.

Výjimkou jsou ortodontisté, tedy specialisté na rovnání zubů. Těch je v Česku podle šéfa stomatologické komory opravdu málo, což vychází z regulovaného systému vzdělávání. „Dramaticky stoupl počet žádostí o rovnátka a my musíme říct, že nám Ukrajinci zaházeli statistikou,“ podotkl Šmucler, že spousta ukrajinských dětí v Česku požádala o rovnátka, čímž se prodloužily čekací doby pro české děti.

Že příchod ukrajinských uprchlíků ovlivnil dostupnost zubní péče v Česku, potvrdil i viceprezident ČSK Robert Houba. „Žádný systém zdravotní péče není schopen zpracovat takový nárůst pacientů,“ uvedl a popsal, že jde o 400 tisíc osob. Někteří však podle Šmuclera rovnou namířili za ukrajinskými zubaři a ošetření si platí sami.

Pojišťovny zubaře najdou... většinou

Stomatologická komora připravila novou brožuru, ve které lidem radí, jak si svého zubaře najít a jak postupovat, pokud člověk zažívá neodkladný zdravotní problém. Podle Šmuclera totiž mnohdy lidé ani neví, na co mají právo.

„Když mě bolí zub, tak je úplně jedno, že nejste registrovaný. Opakuji, je úplně jedno, že nejste registrovaný. Dokonce je úplně jedno, že lékař, ke kterému jdete, nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Musí vás ošetřit. A teď pozor – za úhradu zdravotní pojišťovny,“ popsal šéf zubařů, načež zdůraznil, že jednoduché trhání zubu má být vždy zadarmo u kohokoliv. Že si za to někdo nechává platit? To jsou excesy a je to špatně.

Podle Šmuclera registrace slouží prakticky jen k tomu, aby lékař měl lépe zaplacenou preventivní prohlídku. Řadu výkonů ale lze udělat i bez registrace. Zároveň je podle prezidenta stomatologické komory hloupost čekat při bolesti na večerní pohotovost, je lepší jít rovnou k běžnému zubaři, ideálně ráno – akutní případy berou hned.

Co se týče hledání nového zubaře, kde se člověk bude chtít zaregistrovat, Šmucler doporučuje najít si takového, který bude vyhovovat osobním potřebám. „To znamená, který bere rychle, i když třeba čekám celý den v čekárně, ale vezme mě ten den nebo naopak jsou kolegové, kteří berou přesně na minutu, což řada pacientů vyžaduje, ale holt se čeká třeba tři měsíce, protože to je dlouhodobě naplánované dopředu,“ pospal pro Blesk Zprávy.

Kdo tápe, může se podle něj zeptat jiných profesionálů v oboru. „To je taková finta, třeba dentální hygienistky, zubní technici, ale i jiní lékaři velmi často vědí, kdo je dobrý, a když si ho najdete, tak je dobré se s ním domluvit. To znamená, přijít, zaklepat na dveře a třeba požádat, i když má teďko plno, jestli by vám třeba za půl roku nezavolal, až se mu uvolní místo,“ radí Šmucler.

Když ani tento postup nevyjde, pak se má člověk obrátit na zdravotní pojišťovnu. „Drtivá většina zdravotních pojišťoven sice není ráda, ale dokáže oslovit lékaře, většinou jim dá nějakou lepší úhradu, když toho pacienta najdou,“ popisuje šéf zubařů.

Podobné žádosti „drhnou“ podle Šmuclera jen u VZP. „A to je ještě ne všude, ale jsou to některé jejich krajské pobočky, které ignorují ředitelé. VZP je takový zvláštní politický svaz, kde si každý hejtman řídí krajskou pobočku a tohle je strašná ostuda, která nám dělá hrozný problém,“ vysvětluje a doporučuje, ať lidé změní zdravotní pojišťovnu, pokud se stanou svědky takového jednání. Na to mají právo jednou ročně.