Nástrahy v dovolenkových rájích: Novinky cestovní medicíny pro rok 2023. Na co a jak se připravit?

Dengue je nejčastější z exotických infekcí, které cestovatelé mohou do ČR dovézt. V letech před covidem to bylo mezi 35 a 123 případy. Případů malárie bývá v běžných letech zhruba 30, u ostatních nemocí jako břišní tyfus, západonilská horečka, horečka zika nebo žlutá zimnice jsou to jednotky ročně.

Při cestách do méně vyspělých zemí v oblasti tropů či subtropů považují odborníci za základ očkování proti břišnímu tyfu, doporučují také proti žluté zimnici.

Brišní tyfus se přenásí i od osob bez příznaků, k nakažení může dojít kontaminovanou vodou a jídlem. Přenos je typicky přes ruce a v případě nákazy hrozí hospitalizace na infekčním oddělení, karanténa pro kontakty a hrozí i život ohrožující průběh. V případě očkování stačí jedna dávka na tři roky, existuje i orální vakcína, 3 kapsle na 3 roky, které se užívají obden.