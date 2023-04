Žena zemřela po nákaze ptačí chřipkou. Jak se u člověka projevuje a hrozí nárůst počtu případů?

V Číně zemřela žena nakažená ptačí chřipkou. Stala se tak vůbec prvním člověkem na světě, který zemřel po nákaze kmenem H3N8 a také třetím člověkem, u kterého byl tento kmen diagnostikován. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle portálu The Daily Mail zkritizovala Čínu, že o události informovala až měsíc po úmrtí pacientky. Jak řekla Blesk Zprávám mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová, ojedinělý přenos na člověka byl prokázán u typu H5N1. Ten se vyskytuje i v Česku a podle veterinářů je letošní vlna nákazy u ptáků silnější než vloni. WHO předpokládá, že nakažených lidí bude přibývat.