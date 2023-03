Českem se šíří svrab: Může se nakazit každý. Jak rozpoznat nákazu a jak se léčit?

S nákazou svrabem má zkušenost i čtenářka Blesk Zpráv Kateřina (35). „Bylo to v době studií na vysoké škole, jeli jsme v rámci exkurze na Jižních Čech, kde jsme přespávali na ubytovně. Byly to pokoje po čtyřech lidech a když jsme přijeli, ložní prádlo už bylo povlečené,“ vypráví Kateřina s tím, že ubytovna nevypadala zanedbaně ani neuklizeně.

Po návratu z exkurze začala Kateřinu svědět kůže, zejména na rukou a v tříslech. „Nepřikládala jsem tomu velkou váhu, protože od dětství mám atopický ekzém, myslela jsem si, že se mi rozšířil. Jenže po dvou dnech bylo svědění tak silné, že jsem radši zašla za svou kožní lékařkou,“ pokračuje mladá žena.

Ta jí sdělila, že má svrab. „Byla jsem dost v šoku. Lékařka mi řekla, že tím, že mám oslabenou imunitu a trpím na ekzém, jsem se snáze nakazila a musím okamžitě zahájit léčbu a se mnou všichni, kdo se mnou přišli do kontaktu,“ říká Kateřina.

„Bylo to nepříjemné. Mazala jsem si celé tělo roztokem a velmi to pálilo, právě kvůli tomu, že jsem měla i ekzém. Roztok musel začít používat i můj přítel. Museli jsme také vydezinfikovat celý byt. Postel, matrace, ložní prádlo, ručníky, oblečení. Velmi jsem se styděla. Když jsem to musela říct dalším členům rodiny, které jsem potkala,“ přiznává Kateřina.

Přesto našla odvahu a nahlásila problém na studijní oddělení. „Ukázalo se, že stejný problém měli další studenti, bylo nás asi sedm, kdo si z ubytovny svrab odnesli. Jen se to báli říct. Jakmile jsem se ozvala, začali se ozývat další. Škola se nám omluvila a vrátila nám peníze, které jsme za ubytování zaplatili. Nicméně zkušenost se svrabem je nezapomenutelná a může se nakazit skutečně každý,“ uzavírá Kateřina.