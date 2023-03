V Česku se šíří svrab, počet případů vzrostl o 80 procent. Co na to říkají epidemiologové?

Státní zdravotní ústav (SZÚ) zaznamenal letos v únoru 815 lidí nakažených svrabem. Meziročně to představuje nárůst téměř o 80 procent. Loni ve stejném měsíci bylo případů 457, informovala Česká televize (ČT). Mezi možné příčiny zvýšeného výskytu kožního onemocnění patří celkový pokles imunity populace kvůli vysokým hygienickým standardům, větší migrace a turismus, uvedla epidemioložka Kateřina Fabiánová.

Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou. Projevuje se zarudlými pupínky a úporným svěděním. Svrab se léčí mastmi, které parazita vyhubí.

Zvýšený výskyt nákazy svrabem je patrný od konce loňského roku. V listopadu a prosinci bylo nakažených přes sedm set, letos v lednu 671.

Vzestup svrabu nemá podle Fabiánové jednoznačné vysvětlení. Mezi možné příčiny patří vliv masivní migrace obyvatelstva a s tím spojená zhoršená sociální a hygienická úroveň, dále zvýšený turismus a pokles imunity populace.

„K poklesu imunity dochází, protože nejsme v kontaktu s původcem onemocnění, tedy zákožkou svrabovou. Je to kvůli léta existujícím hygienickým opatřením a standardům vyspělé společnosti,“ řekla Fabiánová ČT. Kolektivní přecitlivělost se podle epidemioložky objevuje cyklicky, zhruba jednou za 20 až 30 let, a to v závislosti na míře hygienických standardů a způsobech chování.

Svrab se přenáší přímým kontaktem s infikovanou kůží, ale i nepřímo například prostřednictvím oblečení či ložního prádla. Nákaza tak nemusí být důkazem nedostatečné hygieny u nakaženého člověka. V Česku patří svrab k nejčastějším příčinám nemocí z povolání, vyskytuje se hlavně u pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.