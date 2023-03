Češka z Karibiku slibovala lidem zájezdy, okradla je o miliony. Expert popsal rizika

Jamajka, Mexiko, Kostarika… Krístýna J. přes facebookové skupiny jako Cestujeme bez cestovky, Cestování levně, Rady a tipy na cestování apod. nabízela zájezdy za mořem, přírodou i památkami.

„Je tomu již nějaký čas, kdy nám Karibik vstoupil do života. Vše začalo na Jamajce, kterou jsme si zamilovali a hned věděli, že ji musíme procestovat a že se domů již nevrátíme. To se také stalo a žijeme tu již několik let,“ uváděl web (údajné) společnosti Czechmaican Caribbean Tours Ltd. Nyní nefunguje, ale v internetovém archivu Wayback Machine je k nahlédnutí jeho úvodní stránka. „Specializujeme se nejen na klasické dovolené u moře, ale i na nejrůznější tematické pobyty, na které nikdy nezapomenete a které mohou kompletně změnit Váš život. Máme zde rodinné zázemí, díky kterému s námi můžete poznat Jamajku takovou, jaká doopravdy je, a vyzkoušet si tak exkluzivně žít život, který tu žijeme my. S místními a zážitky, které Vám nikdo jiný nedá,“ slibovala firma Czechmaican Caribbean Tours.

Profesionálové a kamarádi

Dřív nejspíš zájezdy organizovala poctivě, na facebooku se najdou pochvalné reference. „Je vidět, že svoji práci dělá s vysokou odborností, láskou a perfektní organizační schopností,“ zní jedna z loňského února.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat cestovní kanceláři Czechmaican Caribbean Tours Ltd - Kristýna J. za nádhernou dovolenou v Mexiku. Měsíční putování po památkách, pobřeží Karibiku, poznávání místních obyvatel, místních specialit a přírody nemělo jedinou chybu,“ psala paní Ladislava. „Jsou to profesionálové a kamarádi se srdíčkem na dlani.“

V dubnu už přišly problémy. „Pět dní před plánovaným odletem (2. 4.) nás začala strašit a lhát o covid situaci a naléhat, ať si dovolenou přesuneme na červen. Tuhle informaci jsme si ověřili a zjistili, že je to lež,“ napsala na Facebook paní Jana. „Chtěli jsme odletět ve stanovený termín. Začali jsme se obávat, zda za naše peníze máme vůbec pobyt a letenky. (…) Náhle začal problém, žádné letenky koupené nebyly a my neodletěli. Díky medializaci se nám podařilo aspoň dostat peníze zpět. Takto podvedených lidí je víc.“

„Láká na zájezdy do Karibiku. Obrala o peníze skupinu lidí v pozvání na Kubu. Celkem o 750 tisíc Kč. Zájezd se neuskutečnil a teď bude čelit trestnímu oznámení,“ uvádí na Facebooku paní Růžena.

Odklady a rušení zájezdů

Se skupinkou organizovanou Kristýnou J. měl na 16 dní letět i Martin Žídek ze Středočeského kraje. Jak říká, už loni v létě jí s manželkou zaplatili přes sto tisíc korun, aby v předstihu objednala levnější letenky. „Den před plánovaným odletem nám v osm hodin večer přišel e-mail, že nemáme nikam jezdit, protože se ta cestovatelská skupinka rozpadla. Organizátorka nám sdělila, že se ten případ bude řešit a že se zájezd odloží,“ uvedl pro TN.cz.

Napřed podle něj hovořila o dvoudenním odkladu, pak dvouměsíčním, nakonec celý zájezd zrušila. Nepodařilo se mu ani spojit s dalšími zklamanými účastníky zájezdu. Organizátorka mezitím smazala své účty na sociálních sítích i webové stránky Czechmaican Caribbean Tours Ltd., na dosavadním telefonním čísle byla nedostupná.

Na Facebooku vznikla skupina s názvem Podvedení - Kristýna J. Za tři dny se do ní přidalo přes 600 lidí. Podle informací TN.cz od policie se trestní oznámení řeší v řadě krajů, kauzy budou sloučeny do jedné. Za podvod hrozí jeden až pět let vězení.

Možná tyto podvody nejsou tak úplně čerstvou záležitostí. Roku 2019 se pořad ČT Černé ovce věnoval Kristýně T., která podle respondentky pokoutně organizovala zájezdy na Jamajku - a někdy je rušila. Trestní oznámení tehdy bylo odloženo, někdy peníze vracela. „Nymburští, nenaleťte stejně jako my, příjmení se lehce změní, Vaše peníze se těžce vrátí zpět,“ napsala nyní na Facebook paní Blanka s odkazem na tehdejší reportáž ČT.

Podobné kauzy s neuskutečněním zájezdů už nejsou tak běžné, cestovní kanceláře ze zákona musejí být pojištěné. Kristýna J. podle všeho ale neměla na organizování zájezdů koncesi, což znamená nelegální podnikání.

Expert: Na nákupy zájezdů mimo cestovky pozor

„Měla vybudovaný web, byla hodně aktivní na sociálních sítích. Pro lidi, kteří chtěli autentické zážitky, byla zajímavější než klasické CK. Nabízela celé zájezdy ‚na míru‘, včetně zajištění letenek, ubytování, autentických zážitků a doprovodného programu,“ popisuje Tomáš Zapletal, zakladatel společnosti Worldee, která poskytuje licence k organizaci zájezdů.

„Pokud si kupujete zájezd od kohokoliv, kdo není cestovní kanceláří, doporučuji zpozornět. Takový podnikatel pravděpodobně nejenže zájezd pořádá nelegálně, ale nejspíše také nemá sjednáno ani povinné zákonné pojištění. Ani bohaté reference neznamenají záruku toho, že vše proběhne tak, jak má. Pokud kupujete zájezd od někoho, koho znáte například pouze z facebookové skupiny, tak v reálném světě nemusí vůbec existovat. V takovém případě budete mít mnohem nižší šanci si později cokoliv nárokovat,“ dodal.