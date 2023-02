Sníh oživil české hory, skiareály však řeší potíže: Drahé energie, šetřící Češi i rozmary počasí

Lyžařská střediska se ale snaží přizpůsobit i dalším způsobem. Švýcarské středisko Anzère investuje do vyžití během teplých měsíců, do cyklostezek, horolezeckých tras či pěších stezek. O to se už 15 let snaží i Juračka.

„Snažíme se koordinovat investice zejména do primární infrastruktury lanové dopravy tak, aby tyto investice byly využitelné i v letní sezóně. To, že si někteří investoři nenechali poradit a tyto investice bohužel směřují k zániku daných středisek, je jejich boj a jejich prohra,“ dodal ředitel Asociace lanové dopravy.

Potvrdil to také Knot z Asociace horských středisek. „Ano, lyžařská střediska tam, kde je to možné, již mnoho let velmi silně investují i do rozšíření provozů v dalších částech roku. Významným způsobem se tak rozvíjí a rozšiřuje nabídka letních aktivit,“ řekl Blesk Zprávám. Jde třeba o velké atrakce, jako jsou stezky v korunách stromů, rozhledny či bobové dráhy. Všimnout si můžeme také dětských naučných a zábavních parků.

„Mohutně se rozšiřuje nabídka cyklotrailů, aktivity typu lanových parků a podobně. K tomu je budována síť půjčoven kol, včetně elektrokol, koloběžek a dalšího vybavení. To vše vede k tomu, že za posledních cca 10 let roste letní návštěvnost českých hor v průměru o téměř 5 % ročně,“ dodal Knot.