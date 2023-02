Drahé energie, šetřící Češi i rozmary počasí: Nový sníh v ČR oživil svahy, potíže skiareálů ale nemizí

Návrat zimního počasí o víkendu zlepšil podmínky pro lyžování v Krkonoších či v Orlických horách. O víkendu do hor přijely lyžovat tisíce lidí, řekli ČTK zástupci horských středisek. V Krkonoších napadlo téměř 30 centimetrů sněhu, v Orlických horách přibylo do deseti centimetrů. Teploty klesly až k minus deseti stupňům.

Se sněžením dnes v Krkonoších stouplo lavinové nebezpečí ze druhého na třetí stupeň z pětibodové škály.

Návrat zimy

Do SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou o víkendu přijelo přes 13.000 lyžařů a návštěvníků. "Vrátilo se zimní počasí s mrazivými teplotami a čerstvým sněhem. Ve SkiResortu je aktuálně otevřeno zhruba 45 kilometrů sjezdovek s 30 až 80 centimetry sněhu," řekla ČTK mluvčí střediska Zina Plchová. Od pondělí vlekaři na Černé hoře opět otevřou 3,5 kilometru dlouhou sáňkařskou cestu.

V plném provozu je největší krkonošské lyžařské středisko Špindlerův Mlýn, lyžuje se tam na téměř 26 kilometrech sjezdovek. Leží na nich 40 až 70 centimetrů sněhu, v provozu je všech šest lanovek a dále sedm vleků.

Do pátku trvající týdenní obleva ztenčila sněhovou pokrývku na hřebenech hor asi o 20 centimetrů. Na loukách v níže položených partiích hor zůstávala jen nesouvislá vrstva sněhu. Po sobotním a dnešním sněžení jsou hory zase celé v bílém. Nyní je na hřebenech Krkonoš 80 až 130 centimetrů sněhu, v Orlických horách kolem 35 centimetrů, které dávají zapomenout na nedávné teplé týdny.

Teplotní výkyvy

I tuto sezonu však poznamenávají teplotní výkyvy. „Oteplování tu probíhá od roku 2007 a nevím jak na to reagovat, než investicemi do moderních technologií,“ řekl Blesk Zprávám šéf vlekařů Jakub Juračka. Teplotních výkyvů si všímá, byť jsou nepravidelné. Na lidi, kteří své živobytí založili na zimních radovánkách, oteplování velmi dopadá.

„Změny v počasí z pohledu lyžařských středisek lze pozorovat, ale spíše velmi dlouhodobě v řádu desítek let, v kratších úsecích se jedná spíše o značné kolísání podmínek v jednotlivých sezónách. Vzhledem k velmi pomalým změnám počasí tedy můžeme na změny reagovat, zejména díky technologickému pokroku v oblasti technického zasněžování a úpravy sjezdových tratí,“ sdělil Blesk Zprávám Libor Knot z Asociace horských středisek.

Skiareály na změny už dříve reagovaly pořízením technologií technického zasněžování, nyní je podle Knota modernizují. „Technické zasněžování je dnes považováno za základní infrastrukturu skiareálu, jako jsou lanovky a vleky, a to nejen u nás, ale i v zahraničí." Všechny technologie přitom naznačily vývoj, jsou účinnější, někdy i o desítky procent efektivnější i méně energeticky náročné. Přesto jsou náklady na investice či v současné době i nadále palčivě drahé energie vysoké.

Přírodní sníh je samozřejmě ideální variantou, sněžit však po dalším teplém oeobí začalo na řadě míst opět až tento víkend. A právě zasněžování je neuvěřitelně energeticky náročné, také je ale pohání fosilní paliva – žádné zasněžovací stroje na obnovitelný zdroj energie nyní neexistuje, upozorňuje BBC. Oteplování se tím ještě zhoršuje. I při zasněžování navíc musí být alespoň teploty pod 1 stupeň Celsia, aby umělý sníh vznikl. Tolik znečišťující naopak nejsou lyžařské vleky, pohánět je může i elektřina z obnovitelných zdrojů.

Lanovky využitelné v zimě i v létě

Lyžařská střediska se ale snaží přizpůsobit i dalším způsobem. Švýcarské středisko Anzère investuje do vyžití během teplých měsíců, do cyklostezek, horolezeckých tras či pěších stezek. O to se už 15 let snaží i Juračka.

„Snažíme se koordinovat investice zejména do primární infrastruktury lanové dopravy tak, aby tyto investice byly využitelné i v letní sezóně. To, že si někteří investoři nenechali poradit a tyto investice bohužel směřují k zániku daných středisek, je jejich boj a jejich prohra,“ dodal ředitel Asociace lanové dopravy.

Potvrdil to také Knot z Asociace horských středisek. „Ano, lyžařská střediska tam, kde je to možné, již mnoho let velmi silně investují i do rozšíření provozů v dalších částech roku. Významným způsobem se tak rozvíjí a rozšiřuje nabídka letních aktivit,“ řekl Blesk Zprávám. Jde třeba o velké atrakce, jako jsou stezky v korunách stromů, rozhledny či bobové dráhy. Všimnout si můžeme také dětských naučných a zábavních parků.

„Mohutně se rozšiřuje nabídka cyklotrailů, aktivity typu lanových parků a podobně. K tomu je budována síť půjčoven kol, včetně elektrokol, koloběžek a dalšího vybavení. To vše vede k tomu, že za posledních cca 10 let roste letní návštěvnost českých hor v průměru o téměř 5 % ročně," dodal Knot.

Lidé šetří. Jezdí na den, bez ubytování a stravy

Letošní sezonu však poznamenává na horách i jiný trend. „Jarní prázdniny asi po deseti nebo dvanácti letech ukazují na to, že čeští a moravští lyžaři zůstali doma a vyjíždějí na přilehlé kopce k jednodenním návštěvám, bez ubytování a stravy. To pomáhá samozřejmě menším a středním zainvestovaným střediskům, které nabízejí kvalitní služby a mají dostatek technického sněhu. Tito nám hlásí rekordní tržby,“ sdělil Juračka. Na českých a moravských horách se podle něj projevila ekonomická nejistota rodin s dětmi.

Kromě toho podle něj kvůli pandemickému uzavření skiareálu z oboru odešlo mnoho lidí a některé areály se jen těžko restartují.

Libor Knot je obecně s návštěvností zatím spokojený. „Pokud po zbytek února a v březnu počasí vydrží, můžeme i přes velké ztráty v lednu nakonec dosáhnout na některých místech čísel z průměrné sezóny,“ řekl. Dokonce i cena skipasů letos zůstala pod hranicí celkové inflace, zvýšila se o 10 - 15 %.

S teplem se potýkali i v Alpách

Horké chvíle letos zažívali kromě Česka také provozovatelé alpských středisek, trápil je nedostatek sněhu a déšť, který ho proměnil v břečku. Před příjezdem skutečných fanoušků lyžování ale opět na začátku ledna nasněžilo. Lyžařskou sezónu občas komplikoval déšť. Se stoupající teplotou totiž atmosféra zadržuje víc vodní páry, která se pak proměňují ve srážky. Problém postihuje hlavně nižší horské oblasti.

Zdá se, že právě nižší horské oblasti jsou do budoucna ohroženější. Střediska v nadmořské výšce pod 1 800 metrů budou muset na umělé zasněžování spoléhat stále víc, varuje Basilejská univerzita ve Švýcarsku. Ještě nižší sjezdovky se prý možná nepodaří zachránit. Zároveň se tím zvýší spotřeba vody o desítky procent. Vodu ale potřebují například i místní komunity či vodní elektrárny.

V případě využití vody vidí Knot jako zásadní budování akumulačních nádrží, které se naplní v době přebytku vody během oblev, deště či jarního tání. „Zachytí vodu, která by odtekla řečištěm pryč,“ vysvětlil Knot. Voda pro zasněžení se navíc využije z nádrží daleko efektivněji. „Využitím příhodného počasí, jako je mráz a nízká vlhkost, se násobně zvýší účinnost výroby sněhu, což šetří nejen elektrickou energii či pohonné hmoty. Snižuje se také délka využití děl a podobně,“ dodal. Akumulační nádrže podle něj zvýší nabídku včasných a stabilních služeb lyžařských areálů.