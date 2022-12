Plyn je nejlevnější od začátku války! Analytik prozradil, kdy to uvidíme na fakturách

Cena plynu klesá už osmý obchodní den v řadě, klesající tendenci má přitom od poloviny prosince. V tomto období klesla cena v TTF zhruba o 60 eur. Na rekordních zhruba 345 eur se vyšplhala v létě, prudký nárůst tehdy vyvolalo zastavení dodávek plynu z Ruska.

Hlavním důvodem poklesu ceny jsou nyní mírné teploty, které udržují spotřebu poměrně nízkou. O vánočních svátcích byly teploty výrazně vyšší než v polovině měsíce, kdy třeba ve střední Evropě panoval tuhý mráz.

EU schválila nouzové omezení ceny plynu: Platit bude od února. A na kolik vyjde megawatthodina?

Země Evropské unie minulý čtvrtek formálně schválily parametry nouzového omezení cen plynu, na němž se ministři energetiky shodli pod vedením českého předsednictví. Omezení bude Unie na všech svých plynových burzách uplatňovat od 15. února, pokud cena plynu na trhu TTF překročí 180 eur za MWh. Zároveň bude muset být nejméně o 35 eur vyšší než globální průměr cen LNG.

Analytik: Nové mslouvy teď budou výhodné

Současný pokles cen plynu na burze je dobrou zprávu pro českou vládu, která bude mít nižší náklady se zajištěním plynu pro domácnosti i firmy. Vydělat na ní mohou i spotřebitelé, kteří uzavírají nové smlouvy nebo jim končí fixace, řekl analytik investiční společnost XTB JIří Tyleček.

„Potažmo se mohou radovat všichni daňoví poplatníci, kteří platí veškeré náklady nad stanovený cenový strop. Ten se v případě plynu nachází v blízkosti úrovně 100 eur za megawatthodinu (MWh). Pokud je cena plynu nižší, jako je tomu v těchto dnech, tak na cenovém poklesu profitují spotřebitelé, kteří uzavírají nové smlouvy, nebo jim končí fixace,“ uvedl Tyleček.

Nižší ceny se však podle něj do ceníků distributorů dostávají se zpožděním, protože ti musí nejdříve udat nakoupený plyn za vyšší ceny. Pokud by cenový pokles na burze vydržel, tak se rozhodně vyplatí počkat na nové nabídky distributorů. Hrubým odhadem by je očekával v řádu týdnů. Pokud by však cena plynu začala opět růst, tak se zákazníci nemusí k nižším cenám vůbec dostat, podotkl.