Černé časy restaurací: O kolik letos zdraží? „Všichni jsou vystrašení,“ varuje restauratér

„V Praze tržby i cenová úroveň narostly, lidé chodí. Zbytek země tak veselý není, nůžky mezi hlavním městem a dalšími částmi republiky se ještě víc rozevřely. V dalších větších městech sice vánoční tržby nejsou špatné, špatná jsou ale maloměsta a vesnice, kde lidé do restaurací chodí a utrácí méně,“ řekl Luboš Kastner Blesk Zprávám.

Přestože se obává, že nervozitu zákazníků po Novém roce pocítí už i větší města, na vesnicích návštěvníci zásadně chybí. A spolu s nimi i ziskovost a vůle podnikat. Cenová hladina navíc roste i u typicky české položky – u piva. „I na zdražení o korunu jsou spotřebitelé citliví. Pivo je pro Čechy jako káva pro Italy,“ přirovnal Kastner, podle kterého se za covidu lidé naučili pít pivo v hasičárnách a v garážích.

„Dali si tam stůl, pípu, opekli si k tomu buřty nebo klobásy. Dřív se na vesnicích a v menších městech nacházely 2-3 hospody plus jedna na hřišti. To už je dnes moc. Dnes pokud zbude jedna hospoda, tak je to možná až příliš. Možná bude spíš 1 hospoda na 3 vesnice,“ predikoval.

Moc lidí už se nepodaří nalákat do hospody jen proto, aby neseděli doma, kde si mohou dát v obývacím pokoji levné pivo ze supermarketu. V tom to mají města lepší, lidé bydlí v panelácích, nemohou udělat večírek v garáži a zamíří tak do hospody. Aby hosty přilákala vesnická hospoda, Kastner to radí spojit s nějakou akcí.

„Venkovské restaurace jsou ohroženým druhem a bylo by škoda, kdyby zanikly, protože patří ke koloritu života na venkově. Tam, kde nejsou turisté a venkovská hospůdka žije pouze z místních hostů, to může být opravdu těžké. Bylo tomu tak i v minulosti a mnohé restaurace prostě nelze provozovat jako jediný zdroj obživy, ale spíše jako příležitostný přivýdělek. Proto tuto práci dělají jen ti, kdo jí skutečně mají rádi,“ sdělil k tomu Stárek.

Nejmenší návštěvnost oproti roku 2021 zaznamenal Královéhradecky, Ústecký a Plzeňský kraj, zjistil průzkum Dotykačky.