Strach z vysokých cen energií drtí domácnosti: Kolik »sežerou« vánoční světýlka, pohádky v televizi a smažení kapra?

Záleží na příkonu fritézy (na trhu lze pořídit od 800 do 3000 W), na objemu (kolik porcí) a také na délce smažení (např. rybí řízky vs. vepřové řízky). Jednorázové smažení na rodinnou štědrovečerní večeři se ale bude pohybovat v řádech pár korun, takže není potřeba to nějak zásadně řešit.