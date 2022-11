Lékárníci chtějí vydávat lék na předpis bez receptu: Praktici to odmítají. Co na to Válek?

Berete pravidelně léky na předpis a stalo se vám, že vám došly a váš praktický lékař měl zrovna dovolenou? Podle České lékárnické komory (ČLnK) uvádí, že je to častý jev během letních prázdnin a také vánočních svátků. Lékárníci proto vymysleli princip tzv. mimořádného výdaje léčivého přípravku, který je vázaný na recept, ale aby jeho výdej byl možný v lékárně i bez receptu. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šoknky je to nesystémový a nekoncepční krok. Blesk Zprávy se zeptaly ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), zda by návrh lékárníků podpořil.

Komplikace, kdy chronicky nemocný pacient dorazí do lékárny s tím, že už nemá léky na předpis, které musí pravidelně užívat, se podle komory pravidelně opakují především v období prázdnin, dovolených a na Vánoce. Stačí, aby se pacient špatně podíval do zásob, nebo si je zkrátka zapomněl nechat předepsat. A když chtěl zavolat svému praktickému lékaři, zjistil, že je na dovolené a zástupu se nedá dovolat.



Lékárníci v současné době musí pacienta odkázat na pohotovost či jiného lékaře, který jim lék předepíše. Po změně by mohl lékárník ve výjimečných případech lék vydat nouzově, což by podle komory zrychlilo celý proces a snížilo risk, že pacient bude nucen přerušit léčbu. „Lékárník by vydal v jasně definované situaci chronicky užívaný lék na dobu nezbytně nutnou přímo v lékárně po kontrole lékového záznamu pacienta, jako to už funguje v mnoha evropských zemích,“ popisuje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Výdej jen v mimořádných situacích

Podle viceprezidenta ČLnK PharmDr. Martin Kopeckého by tato kompetence směla být používána skutečně pouze v mimořádných situacích. „Tedy např. dovolená lékaře, nedostupnost lékaře a týkalo by se to pouze léčby u chronicky nemocných pacientů. Ne v případech, kdy někdo přijde do lékárny a řekne, že má kašel a chce mimořádně vydat antibiotikum, protože praktik má dovolenou,“ vysvětlil Blesk Zprávám Kopecký s tím, že zda jde o chronického pacienta by si lékárník mohl ověřit v lékovém záznamu pacienta.

Tam mohou lékárnici nahlížet dvojím způsobem, tedy pokud má pacient vystavený Erecept a pokud ho nemá, pacient může dát lékárníkovi občanský průkaz a lékárník na základě čísla lékový záznam zkontroluje.

„Zatím je toto rozdiskutované mezi lékárníky, hodláme tuto diskusi teď otevřít i směrem k ministerstvu a další odborné veřejnosti,“ dodal Kopecký.

Praktici: Nesystémový krok

Sdružení praktických lékařů ČR ale z možné nové pravomoci lékarníků tak nadšené není.

„Je to z mého pohledu úplně nesystémový a nekoncepční krok. O chronické pacienty by měl pečovat lékař. Lékárník nemůže vědět, jestli má hypertonik, kterému léky píše, kompenzovaný tlak, jestli nemá souběh s jinou léčbou atd. Bourá to návaznost na zdravotní dokumentaci, kterou lékárník nemá k dispozici. Není schopen se podívat, jaký měl lékař, který léky předepisoval, s pacientem záměr. Bez pravidelných kontrol vnímám obrovské riziko zanedbání nemoci,“ řekl Blesk Zprávám předseda praktiků MUDr. Petr Šonka s tím, že lékař léky předepisuje a lékárník léky vydává a tak by to podle něj mělo zůstat.

Navíc Šonka nesouhlasí s tvrzením, že by lékař nemohl pacientovi lék předepsat, i když je na dovolené.

„Napsat elektronický recept kompenzovanému pacientovi dnes není žádný problém a lze to udělat i na dálku. Praktický lékař podle smlouvy s pojišťovnami nemůže zavřít svou ordinaci na delší dobu, než jsou tři dny, aniž by si za sebe zajistil zástup. Jsem přesvědčen, že tři dny nejsou klíčovým problémem a když potřebuji zavřít na delší dobu, tak mám povinnost si zajistit kolegu, který recept pacientovi samozřejmě napíše.“ argumentuje Šonka.

Válek: Bude to intenzivní debata

Blesk Zprávy oslovily i ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který zatím považuje návrh za čistě pracovní úvahy. Za důležitější považuje debatu o tom, zda chronický pacient, kterému může jeho léky předepsat jen specialista, by se mohl k těmto lékům dostat i přes svého praktického lékaře. Praktičtí lékaři totiž nemohou určité léky předepisovat.

„Každá skupina přichází s nějakými návrhy, ale jsou to pracovní návrhy a bude to velmi intenzivní debata. A já nemám pevný názor názor na to, co je optimální a co není. Chci se o tom intenzivně bavit,“ řekl Blesk Zprávám Válek.