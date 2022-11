Čistý zisk ČEZ letos vyrostl osmkrát. Stát díky tomu může získat rekordních 42 miliard

Čistý zisk skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku stoupl na 52,3 miliardy korun z 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun. Firma to dnes uvedla na svém webu. Podle analytiků by hospodaření ČEZ by mohlo výrazně zvýšit odvody firmy do státního rozpočtu, růst zisku totiž predikuje navýšení dividendy akcionářům. To potvrdil finanční ředitel podniku Martin Novák, stát podle něj může dostat až 42 miliard korun.