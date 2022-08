ČEZ stopnul příjem nových zákazníků od konkurence! Ceny elektřiny jsou příliš divoké

Dodavatel energií ČEZ stopnul příjem nových zákazníků, kteří by k němu chtěli přejít od konkurence! Sdělil to na svých webových stránkách s tím, že jde o krátkodobou záležitost.

Ceny elektřiny na burze se během pondělí několikrát výrazně měnily. Nejprve extrémně stouply, pak zase klesly. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou za 1 MWh dělal neuvěřitelných 6500 Kč! „To znamená, že prakticky nelze pro zákazníka připravit nabídku,“ řekl Blesku mluvčí ČEZ Roman Gazdík s tím, že přechod k novému dodavateli by pro zákazníky nebyl výhodný. „ČEZ Prodej by musel ceny nastavit mimořádně vysoko (...) Vzhledem k výkyvům na trhu by mohla jít velkoobchodní cena zas dolů a zákazník by zbytečně platil příliš vysoké ceny,“ dodal Gazdík.

Oznámení o pozastavení příjmu přeběhlíků na stránkách ČEZ. | ČEZ

Zcela noví zákazníci, kteří nejsou u konkurence, však ČEZ nadále příjímá. „Nové smlouvy na elektřinu i plyn stále zajišťujeme, a to pro naše stálé zákazníky, kterým končí fixace. Nebo pro zákazníky, kteří žádají o připojení nového odběrného místa či se stěhují. ČEZ Prodej těmto klientům stále smlouvy nabízí a nadále nabízet bude,“ vysvětluje dále mluvčí. Jakmile se situace uklidní, chce firma nabídku obnovit.