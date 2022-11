Polsko jako český ráj: Nákupy levnější o třetinu! Na čem se dá ušetřit opravdu výrazně?

Levnější potraviny, drogerie, cigarety i oblečení. Češi kvůli extrémnímu zdražování vyrážejí čím dál častěji nakupovat do sousedního Polska. Zdaleka už se to přitom netýká jen lidí z pohraničních oblastí, na velké nákupy sem lidé jezdí i přes 100 kilometrů. Cesta se jim vyplatí, v Polsku nakoupí až o třetinu levněji. Nízké ceny u sousedů podpořilo ještě vládní snížení spotřebních daní, u vybraných potravin jsou na nule a u paliv klesla na osm procent. I přesto zde kvete černý trh a seženete tu nekolkované cigarety i padělky oblečení. Den na nákupech v Polsku strávil i Robert s rodinou.

Z Ústí nad Labem vyrazil Robert směrem na Liberec, po necelých dvou hodinách a zhruba 100 kilometrech dorazil do obce Sieniawka, která leží hned vedle německé Žitavy a zároveň pár kilometrů od českých hranic. Už kolem deváté ráno jsou parkoviště plná českých aut. Čeština je slyšet úplně všude. O víkendech a svátcích jich je ještě více. A není nezvyklé, že potíže jsou už na hranicích. Naposledy o minulém prodlouženém víkendu nákupuchtiví Češi zablokovali přechod Náchod-Běloves v Královéhradeckém kraji, když mířili do příhraničního města Kudowa-Zdrój. Obří kolona vznikla kvůli frontám na zaparkování u zdejšího hypermarketu.

Jedním z důvodů, proč Češi hromadně vyráží do Polska, jsou cigarety. Jen pár metrů za hranicemi jsou levnější o třetinu. „Vyjeli jsme do Polska hlavně kvůli cigaretám, zásoba na celý měsíc vyjde pro mě i manželku levněji o tři tisíce korun,“ říká Robert.

První pokus o nákup absolvuje podle doporučení přátel na tržnici ve Sieniawce. „Máte LM?“ dotazuje se obchodníka. „Nemám, ale můžu mít za 20 minut. Krabička za 10 zlotých,“ odpovídá mu. Je jasné, že půjde o cigarety bez kolků, zkrátka černý trh. „Jestli chcete kolkované, tak naproti je trafika,“ ukončí hovor prodejce. Tržnice vypadá podobně, jak ji Češi znali v devadesátých letech. Koupit se zde dá všechno - od oblečení přes doplňky až po vybavení do bytu nebo na zahradu. A tradičně i napodobeniny světových značek, se kterými v Česku bojují celníci.

Robert přechází do trafiky. Ceny za krabičku začínají u místních cigaret na 14 zlotých, tedy asi 75 korunách. Cigarety, které v ČR v současné době stojí 129 korun, vyjdou na 15 zlotých, tedy asi na 80 korun. Totéž platí i pro nahřívaný tabák. Zatímco v Česku stojí krabička 120 korun, v Polsku v přepočtu 80 korun. Ovšem pozor, platí limit pro dovoz přes hranice. Převézt se dá 800 kusů neboli čtyři kartony. Pokud jich povezete víc, můžete v případě kontroly celníků vyfasovat tučnou pokutu a ještě zaplatíte daň. Limity platí také na alkohol.

Tabulka: Kolik toho můžete dovézt z Polska? | Archiv Blesku

O pár kilometrů dál v Bogatyni následuje nákup potravin. „Jsme zvyklí jezdit nakupovat do Německa, které máme ještě blíž než Polsko. Tam úplně neřešíme ceny, ale opravdu vyšší kvalitu. Kupujeme mléčné výrobky, sýry, uzeniny, sladkosti, ryby a samozřejmě drogerii. I v Německu ale ceny letos hodně poskočily,“ doplňuje Robert. S nákupním seznamem od manželky se vydává do supermarketu Lidl, aby si udělal obrázek, jak se ceny liší oproti Česku. A liší se opravdu výrazně. Vidět je to hlavně na mase. Kilo kuřecích řízků stojí 19 zlotých (102 korun), krůtí prsa 22 zlotých (118 korun), vepřová krkovice 16 zlotých (86 korun), pečeně 14 zlotých (75 korun) a plec dokonce jen 13 zlotých (70 korun). Nutno říci, že jde o akční ceny, limit na akční maso je 3 kilogramy na jeden nákup.

Podobný scénář se opakuje i u ovoce a zeleniny. Kilo jablek za necelých 11 korun, hrušky za necelých 19 korun, banány za 25 korun. Kilo brambor stojí jen 1,19 zlotého (něco přes 6 korun) a dvě kila cibule 25 korun. Výrazně výhodněji se dají koupit i ryby, čerstvé i uzené. Například kilo čerstvého pstruha v nedalekém marketu Biedronka stojí v přepočtu 170 korun.

Robert nakonec odchází s nákupem v přepočtu zhruba za tisíc korun. „Ze seznamu od manželky neměli hovězí maso a nějaké sýry,“ doplňuje. Jako „náplast“ koupil dvě balení známé americké zmrzliny po 85 korunách. V Česku stojí minimálně dvojnásobek. Košíky ostatních Čechů téměř přetékají. Kromě potravin ve velkém nakupují také drogerii.

Na závěr nákupní návštěvy ještě natankuje. Benzin je u sousedů levnější až o šest korun, nafta o čtyři koruny. Důvodem cenového rozdílu je především to, že polská vláda začátkem roku u paliv snížila daň z přidané hodnoty a také spotřební daň.

Cenám v Polsku nemohou čeští obchodníci konkurovat i proto, že tamní vláda v rámci takzvaného protiinflačního štítu u některých potravin dočasně zrušila daň z přidané hodnoty. I přes řadu opatření ale inflace v Polsku dál roste a téměř už kopíruje tu českou. V říjnu se podle odhadů statistického úřadu meziročně zvýšila o 0,7 procentního bodu na 17,9 procenta. V Česku růst cen zrychlil, v září dosáhla meziroční inflace 18 procent.