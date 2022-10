Dojemné loučení Witowské s ČT: Tohle vzkázala kritikům! A poděkování od Řezníčka i Schillerové

Světlana Witowská odmoderovala poslední Interview ČT24. Jejím závěrečným hostem byla poslankyně Alena Schillerová (ANO). Nyní novinářku čeká nová životní etapa, v ČT strávila dvě desetiletí. Poděkovat jí přímo do vysílání přišel Martin Řezníček, podle kterého patří mezi novinářské legendy. Co Witowská vzkázala svým kritikům? A co o jejím přístupu řekla Schillerová?

Nyní už exmoderátorka České televize Světlana Witowská dokončila své poslední Interview 24. V tu chvíli se u ní zjevil kolega a taktéž Martin Řezníček s kyticí. „Jako v pohádce,“ reagovala dojatá Witovská. Řezníček novinářce i divákům ukázal její fotografii z roku 2014, když moderovala první Interview.

„Předtím stovky reportáží a rozhovorů, potom Události, Události komentáře, speciální projekt jako byla prezidentská debata, věci, na kterých byla čest s tebou spolupracovat,“ připomněl slavný předvolební duel mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

„Má to ukázat, kolik jsi toho pro Českou televizi udělala,“ komentoval Řezníček. „A jak jsem zestárla,“ smála se Witowská. Řezníček dále upozornil na to, že se během působení v ČT stala novinářskou legendou a vzorem nejen pro mnohé studenty novinařiny.

„Kdybys byla v NHL, stoupal by nahoru tvůj dres. Tvé šaty tam ale posílat nebudeme, aby se spálily o lampy,“ odlehčil loučení Řezníček.

„Děkuji kolegům, že to se mnou vydrželi a divákům za přízeň. I těm, kteří mě kritizovali. A já do té řeči neskákala, protože by mě to bavilo, ale protože jsem musela. Naschledanou,“ loučila se Witowská.

Děkuju, milí kolegové! Bude mi smutno, jasně, ale kdo chce, mobil na mě má🙋‍♀️😘. pic.twitter.com/VCajses7o1 — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) October 26, 2022

Ještě než přišel na scénu Řezníček, s moderátorkou se rozloučila už exministryně financí Alena Schillerová (ANO), se kterou Witowská dělala poslední Interview. „Děkuji za profesionální přístup, se kterým jsem se ve vašem případě setkala,“ řekla jí poslankyně.

V médiích pracuje Witowská od 90. let. Kromě České televize působila také v televizi Prima, ČTK nebo Mladé frontě Dnes. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského.

V samotné České televizi Witowská působila přes dvacet let. ČT nejdřív avizovala, že chce moderátorka od listopadu začít novou etapu. Nyní už se ví, že moderátorka spolu s taktéž bývalou kolegyní Lindou Bartošovou nastoupí pod Aktuálně.cz, kde bude pokračovat v moderování rozhovorů s politiky, byznysmeny a dalšími osobnostmi.

Už před dvěma lety moderátorka oznámila, že z časových důvodů končí v hlavních zpravodajských pořadech ČT, tedy v Událostech a v Událostech, komentářích.

V červnu 2020 pro Deník upozorňovala: „Stojím teď na křižovatce, kam dál. Mám malého syna, kterému bych se chtěla víc věnovat. Už dva roky se část měsíce vracím z práce až v půl dvanácté v noci a chtěla bych to změnit.“

Rozhodla se více věnovat rodině a vrátila se právě k moderování podvečerního pořadu Interview ČT24. Nyní z televize Witowská odchází úplně. Witowská je partnerkou diplomata a bývalého velvyslance v USA i Rusku Petra Koláře. Z předchozích vztahů má dva syny.

Dříve byla manželkou Roberta Záruby, s nímž má syna Viktora, je také bývalou manželkou generálního ředitele Pražského dopravního podniku Petra Witowského, s nímž má syna Filipa.