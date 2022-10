Infografika: Vývoj cen paliv v Česku. Ropa bude zlevňovat, ale... Expert zmínil rizika

S vysokými cenami paliv se evropské domácnosti, firmy a především dopravci potýkají po celý rok 2022. Vliv na jejich nárůst do nevídaných výšin má především již přes půl roku trvající konflikt na Ukrajině a s ním související zhoršené vztahy s Ruskem, které paří mezi jedny z největších dodavatelů paliv do zemí Evropské unie. V průběhu roku 2022 se řada zemí snažila různými způsoby rapidní růst cen pohonných hmot zastavit. Nakolik však byla účinná jejich opatření a co mohou do budoucna řidiči očekávat? K možnému vývoji cen pohonných hmot se pro Blesk vyjádřil hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Zpočátku na růst cen nafty a benzínu měla i koronavirová pandemie, během které došlo k výraznému narušení dodavatelských řetězců. Ke skutečně výraznému nárůstu však došlo až během prvních měsíců od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Začátkem roku se cena benzínu za jeden litr v České republice pohybovala okolo 36 Kč, litr nafty byl pak dokonce o korunu levnější. Zdálo se, že lehký pokles bude pokračovat, vše se ale zlomilo již koncem února, kdy se začalo stupňovat napětí mezi Ruskem a Ukrajinou.

Na konci března již benzín stál 43,8 Kč/l a původně levnější nafta dokonce 45,9 Kč/l. Maxima u nás ceny benzínu dosáhly zatím během května, kdy litr vycházel na 46,5 Kč. Nafta po letním propadu opět vystřelila strmě vzhůru, ke konci října (data k 26.10.) jste si litr tohoto paliva mohli zakoupit v průměru za 47,34 Kč. U benzínu v Česku cena od června po většinu času stabilně klesala, k 26. říjnu se dal pořídit za 42,82 Kč/l.

Nejdráž tankují seveřané, Malta má naftu pod 30 Kč/l

Momentální cenový průměr se u benzínu v zemích Evropské unie pohybuje v okolí 1,74 eur (42,66 Kč) za litr. Nafta v průměru vyjde dráž, přibližně na 1,92 (47,03 Kč) eur za litr. Nejvíce si za benzín v dnešní době připlatí obyvatelé Dánska a Švédska, kde litr vyjde na 2,2 eur (53,92 Kč) nebo 2,16 eur (52,94 Kč). Nad hranicí dvou eur se litr benzínu pohybuje rovněž v Řecku, Nizozemí nebo Německu. Nejlevněji naopak nakoupí benzín Maďaři, v průměru jde o částku 1,24 eur/l (30,39 Kč). Naftu mají k říjnu 2022 nejdražší Švédi s cenou 2,56 Kč/l (62,7 Kč), nejméně provoz dieselového vozidla naopak stojí na Maltě, kde litr vyjde na pouhých 1,21 eur (29,67 Kč).

Nižší daň i stropování

Na drahé pohonné hmoty jednotlivé vlády reagovaly různými způsoby, nedá se přitom říct, že by většina z členských zemí Evropské unie zahálela. Například Maďarsko mělo zastropované ceny paliv již od listopadu 2021, s krizí způsobenou konfliktem na Ukrajině během března dalšího roku však došlo k úpravě, kdy se cenový limit přestal vztahovat na vozy s hmotností nad 3,5 tuny, které jsou registrovány v zahraničí a jakákoliv vozidla vážící přes 7,5 tun.

Německo v červnu zavedlo snížení spotřební daně na benzín a naftu, která zůstala v platnosti po tři měsíce (tedy do 1. září). Následkem tohoto kroku byl pád cen pohonných hmot pod dvě eura, pod touto hranicí však příliš dlouho nevydržela. Zároveň přes léto bylo možné zakoupit vlakovou jízdenku platnou po celém Německu za pouhých 9 eur, což mělo veřejnost přimět k nižší frekvenci přepravy osobními vozidly. Obě zmíněná opatření však skončila začátkem září, přičemž následný nárůst byl vskutku bleskový, jenom benzín tehdy přes noc zdražil o 40 centů (cca 10 Kč).

Cestou snížení spotřební daně šlo v červnu i Česko, opatření přitom trvalo až do začátku října. Ukončena byla snížená sazba na benzin, u nafty však zůstane v platnosti až do konce roku 2023. Hlavním důvodem pro nižší zdanění nafty je podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zachování konkurenceschopnosti českých firem, především tedy dopravců. Ti momentálně soupeří s konkurencí z Polska, Maďarska, Slovenska či Turecka, kde je spotřební daň na naftu na evropsky nejnižší možné úrovni. Stávající snížená daň u nafty může podle všeho srazit její cenu až o 1,8 Kč za litr.

Průmerné ceny pohonných hmot v ČR k 26. říjnu 2022 Kraj Natural 95 Nafta Praha 43,62 Kč/l 48,04 Kč/l Středočeský 43,26 Kč/l 47,58 Kč/l Jihočeský 42,41 Kč/l 47,00 Kč/l Plzeňský 42,95 Kč/l 47,61 Kč/l Karlovarský 42,75 Kč/l 47,31 Kč/l Ústecký 42,36 Kč/l 47,03 Kč/l Liberecký 42,78 Kč/l 47,15 Kč/l Královéhradecký 42,38 Kč/l 46,91 Kč/l Pardubický 42,49 Kč/l 47,17 Kč/l Vysočina 43,28 Kč/l 47,65 Kč/l Jihomoravský 43,02 Kč/l 47,49 Kč/l Olomoucký 42,96 Kč/l 47,49 Kč/l Zlínský 42,51 Kč/l 47,13 Kč/l Moravskoslezský 42,73 Kč/l 47,20 Kč/l

Ekonom: Ceny se začínají stabilizovat, dlouhodobý výhled je pro řidiče pozitivní

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se ceny nafty i benzinu začínají pozvolna narovnávat. Pro Blesk uvedl, že v dlouhodobém výhledu se situace s vysokými cenami pohonných hmot zejména vlivem klesající ceny ropy a snížené poptávky zlepší. Varoval však také před tendencemi k zastropování cen u obou typů paliv.

Ceny benzinu a zejména nafty jsou v Česku i přes postupný propad stále celkem vysoké. Očekává se v dohledné době jejich stabilizace?

Ceny se již začínají stabilizovat, teď během 23. října jsme viděli, že cena benzínu klesla na té denní bázi o tři haléře, cena nafty stoupla už jen o jeden halíř, takže vidíme, že ke stabilizaci dochází. A i pohonné hmoty vystoupaly plus minus ke svému vrcholu. Nějak výrazně by ceny pohonných hmot již narůstat neměly. Naopak, tím, že se nám spíš snižuje cena ropy na světových trzích, tak by pohonné hmoty mohly začít zlevňovat, protože zhruba se zpožděním jednoho až dvou týdnů se cena ropy promítá i do cen pohonných hmot.

Myslíte si, že zachování snížené spotřební daně u nafty až do konce roku 2023 dává smysl?

My v tuto chvíli vidíme nebývale velký rozdíl mezi cenou benzínu a cenou nafty. Zatímco aktuálně průměrná cena benzínu dosahuje u všech 42,92 Kč/l, tak cena nafty je výrazně vyšší, a to sice 47,35 Kč/l. Jsou to data k 23. říjnu. A kdybychom neprodlužovali snížení spotřební daně u nafty, tak by ten rozdíl byl ještě zhruba o 1,80 Kč vyšší. Myslím si tedy, že to smysl dává, zvláště když si uvědomíme, že nafta je tou důležitější pohonnou hmotou, na které závisí drtivá většina silniční dopravy, hromadná doprava, veškerý záchranný systém a podstatná část osobní silniční přepravy. Takže skutečně ta nafta je klíčová, a ve chvíli, kdy by byla ta cena ještě vyšší než nyní, tak by v podstatě zdražovalo veškeré zboží na trhu.

Budou podle vás v budoucnu evropské země podnikat ještě další kroky ke snížení cen benzinu a nafty?

Česká republika tedy prodlužuje to opatření pouze u nafty. V jiných zemích Evropské unie se ta opatření mohou lišit. Obecně lze říci, že je velice těžké vystoupit z toho režimu nižšího DPH nebo nižší spotřební daně, protože při tom dochází ke skokovému nárůstu cen pohonných hmot. A v době, kdy jsou pohonné hmoty drahé, tak to nutí evropské vlády, aby prodlužovaly tato opatření, protože málokterá vláda chce zdražovat již tak drahé pohonné hmoty. Takže z těch dočasných opatření se stávají opatření na delší dobu, než bylo původně oznamováno.

Může být cestou i zastropování cen pohonných hmot?

To zastropování cen považuji za extrémní krok, který bych nedoporučoval, protože může vést k nedostatku pohonných hmot, a to je ještě větší tragédie, než když je cena pohonných hmot vysoká. Zkrátka lidé by měli mít možnost dostat se k pohonným hmotám, protože pro mnohé z nich je to naprosto klíčové, aby se mohli dopravit do práce nebo třeba i k lékaři a zařídit si, co potřebují. Takže pro mě je priorita, aby byl dostatek pohonných hmot, a pak samozřejmě se musí až sekundárně řešit ta cena. Takže to zastropování, které by mohlo způsobovat nedostatek, nedoporučuji. Spíše mi přijde rozumnější snižovat daně.

Co mají v dlouhodobém výhledu tedy řidiči očekávat?

Obecně se očekává, že cena ropy na světových trzích bude do budoucna klesat, a to kvůli tomu, že centrální banky navyšují úrokové sazby, což snižuje ekonomickou aktivitu. A tím, že se mnohé ekonomiky dostanou do recese, budou mít menší poptávku po ropě. Tím pádem bude klesat cena, takže ten dlouhodobější výhled je pro řidiče spíše pozitivní.