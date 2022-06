Cena benzinu je znovu rekordní. Natural 95 za týden zdražil o 1,14 koruny na průměrných 47,69 korun za litr. Nafta se prodává v průměru za 46,94 koruny za litr, a je tak o 1,17 koruny dražší než minulou středu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytika tempo zdražování zpomalí. Přes 50 korun za litr by se ceny v létě dostat neměly.

„Situace na trhu nahrává dalšímu vzestupu cen paliv na čerpacích stanicích, i když intenzita růstu by měla slábnout. Zatím to vypadá, že překročení průměrné 50korunové úrovně by se řidiči v průběhu léta mohli vyhnout. Geopolitické faktory však stále mohou zamíchat kartami natolik, že je potřeba být stále připraven i na výrazné narušení trhu a volatilitu cen,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Hlavním faktorem zdražování jsou drahá paliva na evropských trzích, dodal.

Ceny pohonných hmot rostou navzdory opatření, které vláda přijala kvůli jejich zdražování. Od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty, přičemž ministerstvo financí očekávalo zlevnění až o 1,80 koruny na litru. V současné době ale řidiči tankují paliva dráž než před snížením spotřební daně.

Předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček v úterý ČTK řekl, že čerpací stanice v ČR promítly do svých cen snížení spotřební daně o 1,50 koruny bez DPH, reálně tedy o 1,80 koruny na jednom litru pohonných hmot. Snížení spotřební daně se ale podle něj potkalo s prudkým růstem ceny produktů, a není tak na první pohled viditelné. Odmítá názory některých komentátorů nebo analytiků, že čerpací stanice si část snížené daně přivlastnily.

Před rokem byla paliva výrazně levnější. Průměrná cena za jeden litr benzinu byla o 15,28 koruny nižší, za naftu tehdy motoristé platili o 16,66 Kč na litru méně.

Nejlevnější pohonné hmoty nyní natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 47,41 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 46,63 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 48,08 Kč. Nafta se tam tankuje za 47,53 Kč za litr.

Zdražení po válce

Ceny pohonných hmot letos prudce vzrostly na přelomu února a března poté, co Rusko zahájilo 24. února vojenský útok na Ukrajinu. Ještě 23. února stál litr benzinu zhruba 37,40 koruny a litr nafty zhruba 36,40 koruny. Jen během dvou týdnů po začátku ruské invaze cena benzinu vystoupala až na průměrných 47,26 koruny na litr 10. března a cena nafty na průměrných 49,57 Kč/l 13. března.

V dalším období ceny sice klesly, od konce dubna ale zejména u benzinu průměrná cena už většinou jen stoupala. V reakci na vysoké ceny paliv vláda zavedla kontroly marží u prodejců paliv, rozhodla o dočasném snížení spotřební daně z nafty a benzinu a plánuje třeba ukončení povinného přimíchávání tzv. biosložky do paliv od července.