Pohřeb podnikatele Gottvalda ml. (†55), který dovedl Prymulu na Vyšehrad: Dorazili Redl i Faltýnek

Gottvaldův pohřeb se konal v pátek v Drnovickém kostele sv. Vavřince, na dohled od tamního fotbalového stadionu. Na tom v 90. letech proháněla velká jména českého fotbalu, mimo jiné Martin Vaniak, Erich Brabec či Radek Drulák a dokonce se tam hrály evropské poháry. To bylo vše možné díky investicím Gottvalda seniora, který byl spojený se známými postavami 90. let, zejména s bossem podsvětí Františkem Mrázkem. V novém miléniu však klub dostihly finanční problémy, spadnul do nižší ligy a do konkurzu a stadion je tak v současnosti pouze mementem divokých 90. let.

Dorazila hlavní postava kauzy Dozimetr

Pohřbu se údajně zúčastnilo až 300 hostů, dorazili lidé spojeni jak s érou Gottvalda staršího, jako například podnikatel a další bývalý spolupracovník Františka Mrázka Čeněk Absolon, tak i výrazné tváře skandálů posledních let. Jedním z účastníků tak byl například lobbista a jeden z hlavních účastníků kauzy Dozimetr, která letos hýbala pražskou politikou, Michal Redl.

Zemřel Jan Gottvald mladší (†55). Jeho vyšehradská akce za covidu stála Prymulu křeslo ministra

Tento bývalý spolupracovník Radovana Krejčíře, na kterého měla vazby i rodina Gottvaldů, dříve unikl vězení pouze díky pochybným posudkům o nesvéprávnosti, v červnu však po razii na pražském magistrátu skončil ve vazbě. Minulý měsíc ale složil desetimilionovou kauci a je nyní vyšetřován na svobodě.

Redl podle zjištění Seznam Zpráv od roku 2002 působil v dozorčí radě drnovického fotbalového klubu, kromě toho má ale blízký vztah i s Gottvaldovým synem Janem „Jay Jay“ Gottvaldem, který je profesionálním zápasníkem MMA. Na instagramovém profilu nejmladšího z Gottvaldů je k nalezení i jeho společná fotka s Redlem ze španělské Marbelly.

Neslavné koronavirové setkání na Vyšehradě

Pietního obřadu se ale zúčastnili i lidé spojeni s kauzou, díky které se Gottvald jr. nejvíce zapsal do veřejného povědomí, bývalý místopředseda ANO a jeden z nejbližších spolupracovníků Andreje Babiše Jaroslav Faltýnek a majitel vyšehradské restaurace Rio’s Raimond Špunda.

Předstíral Redl psychické problémy? Bradáčová o znaleckých posudcích i svéprávnosti lobbisty

S Faltýnkem měl Gottvald dlouhodobě blízké vztahy, a právě ve Špundově restuaraci se v říjnu 2020, neboli v době silných koronavirových restrikcí, odehrálo Gottvaldem zorganizované setkání, kterého se zúčastnil i tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ten musel poté, co jej fotografové Blesku zachytili kolem půlnoci bez roušky na odchodu z restaurace, která měla být podle jím vyhlášených opatření zavřená, rezignovat.

Gottvald zemřel ve středu 12. října náhle na zástavu srdce po schůzce na pražském magistrátu. Na ulici se jej pokusili resuscitovat na místo přivolané záchranné složky, Gottvald ale i přesto na místě zemřel. V posledních letech údajně řešil špatnou finanční situaci rodiny, mimo jiné právě v souvislosti s drnovickým fotbalovým klubem, do nějž jeho otec údajně investoval přes sto miliónů korun.