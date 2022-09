Zemřel novinář Dušan Šrámek (†60). Působil jako politický komentátor, získal ocenění

Ve věku 60 let zemřel český novinář Dušan Šrámek. Před listopadem roku 1989 se podílel na rozmnožování tehdy „nelegálních“ tiskovin, např. dokumentu Charty 77, Lidových novin a mnohých dalších. Poté působil jako nezávislý novinář např. v Lidových novinách, týdeníku Fórum a jiných. Byl také pravidelným přispěvatelem Reflexu, působil zde jako politický komentátor. Právě Reflex o jeho úmrtí informoval.

Dušan Šrámek se narodil 5. května 1962 v Klatovech. Tam chodil do základní školy a na gymnázium. Před listopadem 1989 se podílel na rozmnožování a kolportování „nelegálních” tiskovin, např. dokumentu Charty 77, Lidových novin, časopisu Sport, Attack, Koruny české a dalších. Po roce 1989 působil jako nezávislý novinář v týdenících Fórum, Profit, denících Lidové noviny, Český deník, Telegraf, Metropolitan. Dosud přispíval do týdeníku Reflex, Ekonomického deníku a jiných tištěných i online periodik. Věnoval se politickým kauzám a ekonomicko-podnikatelské problematice.

Dušan Šrámek dostal před čtyřmi lety z rukou ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO) ocenění za IV. odboj. Na slavnostní akt si Dušan vzal tričko s portrétem Andreje Babiše a Vojtěcha Filipa, kterak si podávají ruku. Jejich portrét byl orámován nápisem: IV. odboj & StB.

„Když mě ministryně v tom tričku spatřila, vyvalila oči a špitla, jestli to od ní vůbec přijmu,“ líčil okolnosti slavnostního aktu. „Při projevu bylo vidět, že je fakt dojatá a že to bere vážně. A na co jsem při tom myslel? Že jsou tam se mnou kámoši, které jsem znal ještě před Listopadem. A taky jsem cítil pokoru vůči těm, kteří se toho nedožili, za něž přebírali ocenění příbuzní a kteří riskovali životy v padesátých letech třeba tím, když doma ukrývali agenty CIC.“