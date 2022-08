Korejské značky Hyundai a Kia jsou skvělou volbou. Nabízí kvalitu za rozumnou cenu

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Budete jezdit po městě, nebo hlavně po dálnici? Budete jezdit sami, nebo s rodinou? A vážně potřebujete silný dvoulitr? Nestačila by vám na popojížďky městem menší a úspornější čtrnáctistovka? Většina zákazníků má své preference, ale po vyzkoušení několika různých aut často zvolí model, o kterém původně vůbec neuvažovali. Například senioři u korejských značek oceňují dostupnost a kvalitní zpracování.

Vozy koncernu Volkswagen jsou v tuzemsku dlouhodobě na vrcholu zájmu. Dnes jim ale na paty šlapou japonské a zejména korejské značky, které se úspěšně přizpůsobují požadavkům českých zákazníků a ve většině případů dokáží nabídnout „více muziky za méně peněz. „Již delší dobu sledujeme, že se určitá část zejména starších zákazníků odklání od všeobecně oblíbených modelů, protože na ně i vzhledem k horší ekonomické situaci finančně nedosáhnou. Například vozy značky Kia se v síti AAA AUTO od roku 2016 posunuly objemem prodejů z devátého místa na sedmé a Hyundai z pátého na čtvrté,“ říká Luboš Vorlík, výkonný ředitel sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Motivací pro nákup korejských modelů je zejména nižší cena, kvalitní zpracování, ale i dlouhá záruka. „Korejci se za poslední roky posunuli kvalitou svých vozů na velmi vysokou úroveň. To, že svým výrobkům opravdu věří, dokládají i dlouhou záruční dobou. Například Kia u svých modelů nabízí sedmiletou záruku, Hyundai pětiletou bez omezení kilometrů. I u ojetých aut tak zákazníci bez problému najdou auto, které bude ještě několik let v tovární záruce, čímž se snižuje riziko nečekaných výdajů spojených s jeho případnou opravou,“ vysvětluje Vorlík.

Škála modelů, kterou korejské automobilky nabízí, v podstatě kopíruje to, co nabízí i ostatní automobilky. Od malých městských aut, přes crossovery, rodinná auta až po robustní SUV nebo vyloženě sportovní náčiní v podobě ostrých hatchbacků. Zejména starším generacím vyhovují městské crossovery a kompaktní MPV v podobě Hyundai Kona a Kia Stonic, nebo dalších „dvojčat“ Kia Venga a Hyundai ix20, které jsou vyšší, je z nich dobrý výhled a lépe se do nich nastupuje. Náročnější klienti zase mohou vybírat mezi Kia Sportage a Hyundai Tucson, které nabízí více prostoru a možnost pohodlného cestování například s vnoučaty.

„Cenově se korejské modely pohybují okolo 20 % pod úrovní srovnatelných modelů například z koncernu Volkswagen, přitom úroveň bezpečnosti, zpracování, servisní sítě, ale i jízdních vlastností je dnes na podobné úrovní. Vzhledem k poptávce po těchto vozech se snažíme držet nabídku okolo 1 200 kusů korejských modelů,“ uzavírá Luboš Vorlík z AAA AUTO.