Daria (30) od puberty nitrožilně užívala drogy, na kterých se stala závislou. Když se snažila závislosti zbavit, lékaři jí oznámili, že má žloutenku typu C. Daria se úspěšně vyléčila a rozhodla se začít žít nový život. Jenže se od partnera nakazila žloutenkou znovu. To ale zjistila, když už čekala dítě. V těhotenství ani bezprostředně po porodu se hepatitida C nedá léčit. Nemoc se navíc může přenést na dítě. Odborníci z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Ústavu pro matku a dítě v Praze-Podolí proto doporučují, aby byly ženy na hepatitidu C v těhotenství či ještě před ním testovány.

Chronická virová hepatitida typu C, známá také jako žloutenka typu C, je v západních zemích jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater. V současné době dochází k přenosu infekce nejčastěji při nitrožilní aplikaci drog, proto počet infikovaných stoupá zejména v mladé populaci. V ČR ale žije až 10 000 mladých žen, které mohou otěhotnět, neužívají drogy a o svém onemocnění nevědí.

Daria užívala od puberty drogy a stala se závislou. Když se po čase rozhodla zbavit se své závislosti, lékaři jí oznámili, že má žloutenku typu C. Tehdy se začala léčit u MUDr. Soni Fraňkové, z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

„Poprvé jsme Dariu léčili, když byla v terapeutické komunitě. Byla to její první léčba, ze které odešla zdravá, jak ze stran drog, tak ze strany hepatitidy C,“ vzpomíná lékařka, které je Daria dodnes vděčná, že jí velmi pomohla.

Žloutenka podruhé

Daria začala žít nový život, jenže vše se zkomplikovalo. „Našla si partnera, který nebyl na hepatitidu testován, takže o nemoci netušil a Daria se tak nakazila znovu. Diagnóza druhé infekce byla trochu svízelná, protože každému vylečenému pacientovi zůstávají protilátky, takže když jí oznámili, že má žloutenku, tak tomu nevěnovala pozornost, protože si myslela, že bude vlastně ‚pozitivní' do konce života,“ vysvětluje lékařka.

„Vůbec mě nenapadlo, že mám žloutenku C už podruhé, myslela jsem si, že jsou to jen protilátky po té nemoci z minulosti, takže jsem to moc neřešila,“ přiznává Daria. O své další nákaze se dozvěděla, když byla přijata do jedné pražské nemocnice se zápalem plic.

Žloutenka v těhoteství se může přenést na dítě

Navíc Daria byla už v té době těhotná. „Nebylo to plánované těhotenství, ale nikdy mě nenapadlo, že bych šla na potrat,“ říká rozhodně mladá žena. To ještě netušila, co ji čeká.

Pravděpodobnost, že se infekce virem hepatitidy C při porodu přenese na dítě, je asi 5 %. „Pokud je matka nakažená hepatitidou C, dítě se může narodit předčasně a s menší porodní váhou. Ženy navíc mohou mít takzvanou těhotenskou cholestázu. To je onemocnění jater, kdy ji velmi obtěžují úporná svědivka,“ vysvětluje MUDr. Fraňková.

V těhotenství ani bezprostředně po porodu se hepatitida C nedá léčit. Lze jenom sledovat stav ženy i plodu a později otestovat, zda se na dítě při porodu infekce nepřenesla. Spolehlivé testování dítěte může být provedeno nejdříve v 18 měsících věku, kdy vymizí přenesené mateřské protilátky a tím i riziko falešné pozitivity. Nemoc lze u dětí léčit až po dosažení 3 let věku.

Lékaři volají po plošném testování

Povinné testování na žloutenku typu C v těhotenství se zatím neprovádí. V jiných zemích je ale podle Aleny Brandejsové z Ústavu pro matku a dítě běžné. „Chtěli bychom zavést plošný screaning,“ uvedla. Ženy, u kterých existují rizikové faktory, by se pak podle ní měly nechat testovat ještě před těhotenstvím. Mezi rizikové faktory patří užívání drog, transfuze před rokem 1992, tetování v nehygienickém prostředí či dřívější prodělání sexuálně přenosné nemoci.

„Vyléčení hepatitidy C ještě před otěhotněním je tím nejlepším postupem,“ dodala Soňa Fraňková z IKEM.

Daria těhotenství zvládla. „Teď je synovi sedm měsíců a já znovu zahajuji léčbu, syna lékaři budou testovat až později. Doufám, že bude zdravý,“ doufá mladá maminka.

„Paní Daria, jak pevně doufáme, se vyléčí. Ta šance je téměř stoprocentní, užívá momentálně léky, léčba postupuje bez komplikací. Pak přijde na řadu testování miminka. Pevně věříme, že dítě zůstane zdravé. Myslím, že nejhorší je to napětí a čekání na verdikt, jak to celé dopadne,“ uzavírá MUDr. Fraňková.