„PPF nikdy nebyla jen výhradně o byznysu. Vždy jsme si s manželem uvědomovali, jak velkou společenskou odpovědnost s sebou nese správa tak velkého majetku, jaký dnes PPF představuje. Za více než třicet let asi nikdy nebyla celospolečenská potřeba pomáhat tak velká, jako tomu je v posledních několika letech. Příčinou byla samozřejmě trvající pandemie covidu a nyní válka na Ukrajině,“ uvedla Kellnerová v druhé části výroční zprávy PPF.

„Úsměvy mu dělaly radost“

Vdova po miliardáři se krátce zastavila i nad tím, jak se její rodina a zaměstnanci poprali s prvním rokem bez svého zakladatele. Petr Kellner tragicky zahynul loni v březnu při havárii helikoptéry v USA.

„Vyrovnat se s náhlou ztrátou manžela, otce našich dětí a zakladatele a hlavního stratéga PPF bylo velmi náročné nejenom pro mě a rodinu, ale i pro celý tým manažerů PPF a firmy jako celku. Jen díky výrazné podpoře mých dětí a přátel rodiny, i díky loajalitě a profesionalitě kolegů z PPF, jsem na sebe dokázala převzít odpovědnost vyplývající z této změny,“ uvádí Renáta Kellnerová.

Poděkovala všem, že toto těžké období - i s ohledem na pandemii covid-19 - společně zvládli a zavzpomínala i na to, co jejímu muži dělalo největší radost. „Petr velmi rád pomáhal. Dělalo mu radost, stejně jako nám zúčastněným v obou nadacích, když výsledky naší práce přinášely úsměvy na tvářích. Byl přesvědčen, stejně jako já, že dokud máme finanční prostředky a energii podílet se na charitativní činnosti, je to naše povinnost a společenská odpovědnost. Oba jsme vždy věřili — a já věřím stále — že tímto způsobem investujeme do lepší budoucnosti nejenom v naší České republice, ale i ve světě,“ uzavírá úvodní slovo ve výroční zprávě věnující se neziskovému sektoru.

V rámci zmíněné společenské odpovědnosti se PPF věnovala pomoci lidem v 25 zemích světa. „Nejvíce jsme ale přirozeně aktivní v České republice, kde jsme doma,“ zmiňuje Kellnerová. Ročně PPF investuje stovky milionů do neziskových projektů, které se věnují rozvoji společnosti a pomoci dětem a rodinám.

Bartoníček: Jeho podnikatelské DNA tu zůstalo

Na Kellnera lehce zavzpomínal také výkonný ředitel PPF Ladislav Bartoníček, který po svém byznys partnerovi přebral vedení firmy a skupinu a všechny aktivity řídil od dubna 2021 do června 2022. Nutno zde dodat, že podíl na hlasovacích právech 98,93 % má rodina Petra Kellnera a podíl je předmětem probíhajícího dědického řízení. Správcem pozůstalosti je Kellnerová, která je také zakladatelkou a předsedkyní správní rady rodinné Nadace The Kellner Family Foundation.

„Rok 2021 byl pro PPF prvním rokem bez jejího zakladatele, Petra Kellnera. Nebyl už s námi, ale jeho étos a podnikatelská DNA tu zůstaly. Schopnost hledat nové výzvy, trhy a investice jsou pilíře, které v PPF přetrvávají. Vše, čeho jsme v loňském roce dosáhli a na čem můžeme dál stavět, jsme dokázali hlavně díky znalostem, nasazení a úsilí našich lidí,“ uvedl ve své vzpomínce Bartoníček.

Bartoníček se věnuje také válce na Ukrajině, pandemii koronaviru, výsledkům PPF i jejímu dalšímu směřování. „Neospravedlnitelná agrese Ruska vyvolala válečný konflikt, jaký Evropa nezažila od roku 1945. Mění svět kolem nás i svět podnikání. Úplný dopad těchto změn dnes ještě nedohlédneme. Navíc jsme ovlivněni šokující realitou války a zprávami o milionech uprchlíků z Ukrajiny. Přesto z pohledu byznysu PPF je třeba říct, že tyto události a s nimi spojené důsledky neovlivňují globální aktivity skupiny a její schopnost investovat,“ napsal.

Vidí také příležitost pro svobodné a demokratické země k posílení jejich hodnot. Bartoníček upozornil na to, že PPF pokračovala v trendu geografické a oborové diverzifikace aktivit skupiny s cílem posílit aktiva na zavedených trzích v Evropě a Severní Americe.

Nebyznysová část zprávy je pojata příběhově a pokrývá širokou škálu projektů od dobročinnosti přes sbírky umění PPF až po téma udržitelnosti, známé pod zkratkou ESG.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří spolu se splátkovou společností Home Credit a Air Bank mimo jiné telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.