Vlna veder spaluje Španělsko s Portugalskem: Riziko požáru a teplota přes 45 stupňů!

Autor: ČTK, for -

Pevninská část Španělska se letos potýká už s druhou vlnou veder, na Kanárských ostrovech čekají nyní první letošní vedra. Na jihozápadě Španělska bude vlna vrcholit začátkem příštího týdne, kdy mají podle meteorologů teploty přesahovat 40 stupňů. V Badajozu v regionu Extremadura a v andaluské Córdobě může být v polovině příštího týdne až 46 stupňů. Už o víkendu čekají Španěly tropické noci, během nichž teploty neklesnou pod dvacet stupňů. V některých regionech očekávají meteorologové v noci nejnižší teploty 25 stupňů.

Přes 40 stupňů Celsia v příštích dnech zřejmě naměří i v Portugalsku, kde vláda vyhlásila vysoký stav ohrožení kvůli lesním požárům, zatím do 15. července. Zakázán je přístup veřejnosti do zvlášť ohrožených lesů či používání pyrotechniky, která se v tomto období využívá například na letních festivalech. Omezeno je používání zemědělské techniky, která by mohla způsobit jiskrou požár.

Portugalsko má tragické zkušenosti s lesními požáry, v roce 2017 při nich v létě zemřela stovka lidí. Od té doby místní úřady přijaly řadu opatření, jak požárům předejít. Například před sezonou požárů čistí lesní porosty buldozery, někde používají i stáda koz, které spásají trávu a nízký lesní porost. Pro majitele pozemků s domy na samotách a pro obce v ohrožených oblastech platí povinnost zabezpečit určitou vzdálenost v okolí zastavěné plochy.

V posledních týdnech se s vedry a nedostatkem srážek potýká zejména jižní Evropa. Na severu Itálie vyhlásila vláda tento měsíc kvůli dlouhotrvajícímu suchu stav nouze v několika regionech, což umožňuje místním úřadů plošně regulovat spotřebu vody či vyplácet kompenzace zemědělským podnikům.