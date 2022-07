Přežil těžký covid, teď se Graubner stal pražským arcibiskupem. Duka skončil po 12 letch

Dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner po přečtení papežské buly při dnešní mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec, a stal se tak pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Dominiku Dukovi. Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo předal Graubnerovi pallium jakožto symbol arcibiskupa metropolity. Do katedrály dorazila řada hostů z řad politiků, kromě premiéra Petra Fialy například zakladatel TOP 09 Karel Schwarzenberg, ministr kultury Martin Baxa nebo ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.