Alkoholový žebříček: Češi loni víc kupovali destiláty, v prodejích v EU vedou Němci a Poláci

V Česku se loni prodalo 62,6 milionu litrů destilátů, meziročně o 12,8 procenta více. V roce 2020 se prodalo 55,4 milionu litrů. Objem prodaných destilátů je nižší než v roce 2019 před vypuknutím epidemie koronaviru, kdy se prodalo přes 73 milionů litrů. V prodejích se Česko loni zařadilo z v objemu prodejů na osmé místo ze zemí EU. Vyplývá to z dat analytické společnosti IWSR.

Na jednoho obyvatele ČR se loni průměrně prodalo za minulý rok 5,85 litrů destilátů. Na jednoho dospělého obyvatele se prodalo průměrně 7,13 litrů, meziročně o 0,8 litru více. V roce 2019 se prodalo v průměru 8,36 litrů destilátů na jednoho dospělého obyvatele.

V celé EU se podle dat IWSR prodalo loni téměř téměř 2,15 miliardy litrů destilátů. S Británií, kde se prodalo bezmála 348 milionů litrů, je to téměř 2,5 miliardy litrů. Průměrný objem prodaných destilátů ze všech zemí EU je za minulý rok 79,62 milionu litrů, vyplývá z dat.

Nejvíce destilátů se prodalo v Německu, kde loňský objem činil přes 395 milionů litrů. Na druhém místě je Polsko s více než 375 miliony prodaných litrů. Přes 346 milionů litrů se prodalo ve Francii. Česko mělo loni vyšší objem prodaných destilátů na jednoho dospělého obyvatele než je průměr EU, který byl 6,5 litru, uvedla společnost.

Největší průměrný objem prodeje na dospělého obyvatele byl podle ní loni v Estonsku, kde to bylo přes 14 litrů. Více než 13 litrů destilátů se v průměru na jednoho dospělého obyvatele prodalo také v Lotyšsku, Litvě a Bulharsku. V Polsku byl průměr 11,9 litru a na Slovensku deset litrů. Česko je v průměrném objemu na dospělého obyvatele na sedmém místě ze zemí EU.

Češi investují do brandy a whiskey

Podle Roberta Vaněčka, který se zabývá prodejem takzvaného investičního alkoholu, přibyly za poslední dva roky v ČR jednotky tisíc investorů do destilátů. „Kupujících přibylo v desítkách procent. Vedle dlouhodobých investorů se skupina rozrůstá zejména o lidi, kteří doposud s investováním do destilátů zkušenosti neměli,“ řekl.

Nákupní ceny investičních lahví se pohybují od desítek tisíc korun až po miliony za vybrané edice značek. V Česku podle Vaněčka lidé nejvíce investují do skotské whiskey a brandy. „Dlouhodobě se zhodnocení pohybuje kolem plus pět až deset procent ročně. U některých investic do alkoholu může jít i o stovky procent za poměrně krátké období několika málo let,“ uvedl. Například cena jedné lahve limitované edice značky Metaxa, která se v roce 2018 prodávala za 45.000 korun má v současnosti hodnotu až kolem 300.000 korun, dodal.

Podle viceprezidenta Asociace sommelierů ČR Ivo Dvořáka za rostoucím množstvím investorů stojí změny ve spotřebitelském chování a lidé čím dál více upřednostňují prémiové lahve napříč segmenty alkoholických nápojů.